Anh Ngô Minh Hải làm Bí thư Thành Đoàn TP.HCM 30/12/2025 14:10

(PLO)- Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, anh Ngô Minh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Ngày 30-12, tại Nhà văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức, tiếp tục diễn ra phiên trọng thể.

Cái nôi của nhiều mô hình sáng tạo

Chia sẻ tại đại hội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Thành đoàn TP.HCM là cái nôi của nhiều mô hình sáng tạo, có chiều sâu, dấu ấn rõ nét và khả năng nhân rộng trên toàn quốc.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: HẢI NHI

“Phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM lan tỏa ra các tỉnh, điều phối tình nguyện viên đến vùng khó khăn, ứng phó thiên tai, bão lũ, chuyển đổi số, đồng thời xuất hiện nhiều mô hình và giải pháp hiệu quả, tạo bức tranh sinh động của phong trào mang tên Bác” - anh Bùi Quang Huy nhận định.

Tuy nhiên, anh Bùi Quang Huy cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Do đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng, Thành Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong quản trị công việc, điều phối lực lượng và đánh giá kết quả thực hiện.

“Các hoạt động cần chú trọng tính thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của thanh niên, quán triệt phương châm “3 dễ” (dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm), “3 rõ” (rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn) và “3 đo”(đo được đầu vào, đo được đầu ra và đo được tác động)” - anh Bùi Quang Huy tâm sự.

Do đó, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh Thành đoàn cần phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, chia sẻ mô hình, kinh nghiệm và hỗ trợ các địa phương, khẳng định vị thế trung tâm sáng tạo và điểm tựa phong trào khu vực.

Tuổi trẻ TP tiên phong xây dựng thành phố phát triển bền vững

Cũng tại đại hội, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, khẳng định Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu cột mốc lịch sử trong quá trình hình thành, phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM sau hợp nhất.

Với phong trào “Tuổi trẻ TP.HCM tiên phong xây dựng Thành phố phát triển bền vững”, mục tiêu là đưa TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, thuộc nhóm 100 thành phố đáng sống toàn cầu vào năm 2030.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Thành đoàn cần bồi đắp lòng yêu nước, phát huy truyền thống vẻ vang, hình thành lớp thanh niên thế hệ Z, Alpha tự hào về đất nước, trân trọng giá trị hòa bình, độc lập, đồng thời đổi mới phương thức tập hợp, đặc biệt trên không gian mạng, nắm bắt nhu cầu, giá trị sống và định hướng phát triển thanh niên, vừa mở rộng số lượng, vừa nâng cao chất lượng hoạt động.

Ông lưu ý với quy mô và không gian phát triển lớn, bên cạnh thời cơ và tiềm năng, còn nhiều thách thức, đòi hỏi cán bộ thanh niên thích ứng nhanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo thành phố tin tưởng giao cho tuổi trẻ những việc khó, việc mới, nhiệm vụ quan trọng, với kỳ vọng thanh niên đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng đảm đương, thực hiện thành công.

Tại đây, Đại hội đã công bố các quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ định gồm 59 Ủy viên Ban Chấp hành, 19 Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM nhiệm kỳ mới. Ảnh: HẢI NHI

Theo đó, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư Thành đoàn gồm: chị Hồ Thị Ánh Tuyết, anh Lê Tuấn Anh, anh Nguyễn Đăng Khoa, anh Nguyễn Minh Sơn và chị Trịnh Thị Hiền Trân.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Thành Đoàn TP.HCM vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.