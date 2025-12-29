500 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần I 29/12/2025 11:42

(PLO)- Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I khai mạc ngày 29-12, quy tụ 500 đại biểu, xác định phương hướng, mục tiêu, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giai đoạn mới.

Ngày 29-12, tại Nhà văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức đã chính thức khai mạc.

Với chủ đề: “Tuổi trẻ TP.HCM Khát vọng - Sáng tạo - Xung kích - Bản lĩnh, xây dựng đô thị thông minh, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện hơn 750.000 đoàn viên, thanh niên TP.HCM.

﻿ 500 đại biểu, đại diện hơn 750.000 đoàn viên, thanh niên TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Đây là đại hội đầu tiên của tổ chức Đoàn TP.HCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là một trong những hoạt động cuối tại Nhà văn hóa Thanh niên trước khi xây dựng mới.

Phát biểu tại đại hội, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM cho biết việc sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi tổ chức Đoàn và mỗi thanh niên thành phố phải suy nghĩ thấu đáo, hành động có trách nhiệm và chủ động thích ứng với yêu cầu thực tiễn.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hơn 700.000 đoàn viên, thanh thiếu niên TP.HCM cùng 241 cơ sở Đoàn trực thuộc sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sẽ tiếp tục đồng hành, chung sức hành động với phương châm “tất cả cùng thành phố, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững”.

Mỗi thanh niên TP.HCM hôm nay đang sống, học tập, làm việc và cống hiến trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, mang trên vai trách nhiệm kế thừa và phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Theo anh Ngô Minh Hải, đó không chỉ là truyền thống xung kích, tiên phong của thanh niên Đông Nam Bộ, mà còn là khí chất được hun đúc từ các thế hệ thanh niên Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM kiên trung, anh dũng.

Tinh thần ấy trở thành lý tưởng sống, thôi thúc sự dấn thân và hành động cụ thể để đoàn viên, thanh niên thành phố vững tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu đoàn chủ tịch đại hội (gồm 11 đại biểu), đoàn thư ký (5 đại biểu), ban thẩm tra tư cách đại biểu (gồm 9 đại biểu); thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.

Đồng thời, báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

﻿ Các đại biểu trải nghiệm robot. Ảnh: BTC

Sau lễ khai mạc, các đại biểu chia thành 10 tổ thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm tại đại hội.

Các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Đại hội hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng, bản lĩnh, trí tuệ và bản sắc văn hóa Việt Nam, tiên phong trên các lĩnh vực phát triển, hội nhập, chuyển đổi số, bảo vệ Tổ quốc và môi trường.

Với những quyết sách và định hướng chiến lược được thông qua, Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để tuổi trẻ thành phố tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.