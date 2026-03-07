Saigontourist Group phối hợp trao 12.000 suất phở cho người lao động 07/03/2026 19:20

(PLO)- Chương trình “Phở yêu thương” mang 12.000 suất phở miễn phí và hàng trăm phần quà đến với công nhân, người lao động tại TP.HCM.

Tối 7-3, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức chương trình “Phở yêu thương - Phở đến với công nhân, người lao động năm 2026” lần thứ 8 tại xã Bàu Bàng, TP.HCM.

Chương trình nhằm đưa tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với người lao động, lan tỏa thông điệp sẻ chia. Ban tổ chức cũng mong muốn tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, đặc biệt là phở.

Chương trình Phở yêu thương diễn ra tại xã Bàu Bàng, TP.HCM tối ngày 7-3.

Tại chương trình, hàng nghìn người dân và công nhân trên địa bàn xã Bàu Bàng cùng khu vực lân cận được thưởng thức phở do các đầu bếp hệ thống khách sạn 5 sao chế biến. Các đơn vị tham gia gồm: Khách sạn Rex Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Continental Sài Gòn, Kim Đô, Đệ Nhất, nhà hàng sân golf Thủ Đức... Cạnh đó là các thương hiệu Phở Ta, Phở Phát Tài, Phở Phú Gia và Phở Thìn.

Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, đại diện Phở Phát Tài, chia sẻ việc tham gia xuất phát từ mong muốn đưa phở đến với nhiều cộng đồng hơn, nhất là những người cần bữa sáng ấm áp.

“Với chúng tôi, tinh thần của Phở yêu thương rất giản dị, đã là phở thì nên được mang đi muôn nơi. Những chuyến đi giúp chúng tôi thấy công việc không chỉ gói gọn trong quán ăn, mà còn mang lại niềm vui cho nhiều người”, ông Dũng nói.

Những đầu bếp hàng đầu Việt Nam đã nấu và phục vụ miễn phí cho công nhân, người lao động.

Hàng nghìn tô phở thơm ngon được chế biến phục vụ người dân.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group chuẩn bị những tô phở đầu tiên.

Trong hai ngày 7-3 và 8-3, có 12.000 suất phở dành cho công nhân, người lao động, học sinh tại xã Bàu Bàng và các khu vực lân cận như xã Long Hòa, phường Bến Cát, phường Long Nguyên, xã Trừ Văn Thố và xã An Long. Bên cạnh đó, chương trình còn hướng dẫn nấu phở, tư vấn đào tạo nghề và giao lưu văn nghệ.

Trong hai ngày 7-3 và 8-3, Ban tổ chức sẽ mang đến 12.000 tô phở miễn phí đến với người dân.

Đặc biệt, Ban tổ chức đã trao tặng 350 phần quà cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các gia đình dịp đầu năm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, cho biết Phở yêu thương không chỉ là một sự kiện ẩm thực, mà còn là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Thông qua việc phục vụ miễn phí 12.000 suất phở và trao quà, đơn vị mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, gia đình chính sách và công nhân khó khăn.

"Chúng tôi tin rằng mỗi tô phở trao đi không chỉ là một bữa ăn ấm lòng, mà còn là sự sẻ chia để bà con thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”, bà Hoa nói.