Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore: Khi phở thành biểu tượng giao lưu văn hóa 18/10/2025 12:50

Sáng 18-10, tại Singapore, sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo du khách. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, báo Tuổi Trẻ và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM và Ban liên lạc người Việt tại Singapore tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và UBND TP.HCM. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 18 và 19-10 tại Our Tampines Hub.

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, lễ hội mang ý nghĩa thời sự và biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore. Ảnh: BTC.

Với thông điệp “Phở- Enjoying together, growing together”, chương trình mong muốn không chỉ mời bạn bè quốc tế cùng thưởng thức món phở biểu tượng ẩm thực Việt Nam từng được CNN vinh danh trong Top 50 món ăn phải thử trên thế giới (2011).

Lễ hội quy tụ dàn đầu bếp của các khách sạn 5 sao thuộc Saigontourist Group như Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Caravelle Sài Gòn và thương hiệu Phở Golf Thủ Đức cùng nhiều thương hiệu phở danh tiếng: phở Thìn (Bờ Hồ), phở Ta, phở Phú Gia, phở Khỏe, phở sen Sasco….

Khách tham dự có thể thưởng thức đa dạng phong cách chế biến phở cũng như nhiều món ăn truyền thống Việt Nam khác như bún bò Huế, cơm gà nướng, bánh mì, bún nem bò, bún chả giò, phở giòn hải sản, phở xào…, góp phần giới thiệu bức tranh ẩm thực phong phú của Việt Nam.

Du khách đến với Vietnam Phở Festival 2025 được thưởng thức món phở biểu tượng ẩm thực Việt Nam do các đầu bếp khách sạn 5 sao và thương hiệu phở danh tiếng chế biến. Ảnh: BTC



Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết lễ hội không chỉ lan tỏa hương vị phở Việt giữa lòng Singapore mà còn trở thành biểu tượng của giao lưu văn hóa, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai quốc gia".

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh: “Our Tampines Hub là không gian cộng đồng lý tưởng để phở Việt đến gần hơn với công chúng Singapore. Sự kiện thể hiện sự giao thoa văn hóa, tương đồng về giá trị và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế".

Đại biểu tham quan gian hàng của các thương hiệu phở Việt Nam. Ảnh: BTC.

Trong khuôn khổ lễ hội, khách tham quan được trải nghiệm triển lãm lịch sử phở Việt, thử trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba, nón lá, cùng gian trưng bày hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch Việt Nam. Sân khấu lễ hội còn sôi động với biểu diễn đàn tranh, sáo trúc, trống hội, đan xen cùng tiết mục giao lưu nghệ thuật hiện đại và biểu diễn của nghệ sĩ Singapore, mang đến không khí kết nối, đa sắc màu văn hóa.

Đi cùng với lễ hội là Diễn đàn Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam - Singapore 2025 cùng chương trình Business Matching (kết nối doanh nghiệp 1-1), tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tìm kiếm hợp tác thiết thực.