Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore: Khi phở thành biểu tượng giao lưu văn hóa

Sáng 18-10, tại Singapore, sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo du khách. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, báo Tuổi Trẻ và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM và Ban liên lạc người Việt tại Singapore tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và UBND TP.HCM. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 18 và 19-10 tại Our Tampines Hub.
Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, lễ hội mang ý nghĩa thời sự và biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Với thông điệp “Phở- Enjoying together, growing together”, chương trình mong muốn không chỉ mời bạn bè quốc tế cùng thưởng thức món phở biểu tượng ẩm thực Việt Nam từng được CNN vinh danh trong Top 50 món ăn phải thử trên thế giới (2011).
Lễ hội quy tụ dàn đầu bếp của các khách sạn 5 sao thuộc Saigontourist Group như Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Caravelle Sài Gòn và thương hiệu Phở Golf Thủ Đức cùng nhiều thương hiệu phở danh tiếng: phở Thìn (Bờ Hồ), phở Ta, phở Phú Gia, phở Khỏe, phở sen Sasco….
Khách tham dự có thể thưởng thức đa dạng phong cách chế biến phở cũng như nhiều món ăn truyền thống Việt Nam khác như bún bò Huế, cơm gà nướng, bánh mì, bún nem bò, bún chả giò, phở giòn hải sản, phở xào…, góp phần giới thiệu bức tranh ẩm thực phong phú của Việt Nam.
Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết lễ hội không chỉ lan tỏa hương vị phở Việt giữa lòng Singapore mà còn trở thành biểu tượng của giao lưu văn hóa, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai quốc gia".
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh: “Our Tampines Hub là không gian cộng đồng lý tưởng để phở Việt đến gần hơn với công chúng Singapore. Sự kiện thể hiện sự giao thoa văn hóa, tương đồng về giá trị và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế".
Trong khuôn khổ lễ hội, khách tham quan được trải nghiệm triển lãm lịch sử phở Việt, thử trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba, nón lá, cùng gian trưng bày hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch Việt Nam. Sân khấu lễ hội còn sôi động với biểu diễn đàn tranh, sáo trúc, trống hội, đan xen cùng tiết mục giao lưu nghệ thuật hiện đại và biểu diễn của nghệ sĩ Singapore, mang đến không khí kết nối, đa sắc màu văn hóa.
Đi cùng với lễ hội là Diễn đàn Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam - Singapore 2025 cùng chương trình Business Matching (kết nối doanh nghiệp 1-1), tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tìm kiếm hợp tác thiết thực.
Vietnam Phở Festival là sự kiện mở rộng từ “Ngày của Phở 12-12”, do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2017 tại Việt Nam.
Đến năm 2023, chương trình được tổ chức lần đầu ở nước ngoài là Nhật Bản, tiếp đến là Hàn Quốc (năm 2024) và nay là ở Singapore, trở thành cầu nối văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.