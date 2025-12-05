Thêm nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, cấm xe trên 20 tấn qua cầu Đơn Dương 05/12/2025 07:30

(PLO)- Sau mưa lớn đêm 3-12 rạng sáng 4-12, trên địa bàn xã D'ran (Lâm Đồng) tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới. Chính quyền địa phương đã ra thông báo cấm các phương tiện có trọng tải trên 20 tấn lưu thông qua cầu Đơn Dương bắt đầu từ ngày 4-12-2025.

Video: Thêm nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, cấm xe trên 20 tấn qua cầu Đơn Dương

Sau cơn mưa lớn kéo dài đêm 3-12 và rạng sáng 4-12, trên địa bàn xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới tại các thôn Phú Thuận 2, Phú Thuận 3, Lạc Thiện 1 và Lạc Xuân.

Lượng bùn đất từ núi đổ về gây ách tắc, làm hư hại nhiều tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Tại cầu Đơn Dương, vị trí km 200+432, cũng đang rất nguy cấp do tình trạng xói lở đất ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu cầu. Để đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền địa phương đã ra thông báo cấm xe, theo đó, các phương tiện có trọng tải trên 20 tấn không được lưu thông qua cầu bắt đầu từ ngày 4-12-2025.