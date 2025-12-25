Sau cuộc điện thoại lạ, hai ông bà suýt chuyển 558 triệu đồng cho kẻ lừa đảo 25/12/2025 15:37

(PLO)- Nhờ sự cảnh giác của nhân viên bưu điện và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Thiệu Hóa (Thanh Hóa), hai người dân trên địa bàn đã được ngăn chặn khi chuẩn bị chuyển tổng cộng hơn 558 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua điện thoại.

Chiều 25-12, Công an xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, ngăn chặn kịp thời hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân tránh bị thiệt hại số tiền hơn 530 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 22-12, một người đàn ông lớn tuổi đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để làm thủ tục rút tiền tiết kiệm. Trong quá trình giao dịch, người này có biểu hiện hoang mang, lo lắng, liên tục nghe và gọi điện thoại.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên bưu điện đã kịp thời thông báo và phối hợp với Công an xã Thiệu Hóa để xác minh. Qua làm việc, lực lượng công an xác định người đàn ông là ông TVN (63 tuổi), ngụ thôn Trung Thôn, xã Thiệu Quang.

Tại cơ quan công an, ông N. cho biết sáng cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo tài khoản ngân hàng của ông “liên quan đến một vụ án lừa đảo”.

Công an xã Thiệu Hóa đã kịp thời ngăn chặn ông TVN chuyển 200 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. Ảnh: CATH cung cấp

Đối tượng đe dọa sẽ bắt giữ nếu ông N không chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp. Lo sợ, ông N đã đến bưu điện để rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 230 triệu đồng nhằm chuyển theo yêu cầu. Khi ông N đang làm thủ tục chuyển khoản thì vụ việc được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, giúp ông giữ lại toàn bộ số tiền.

Công an xã Thiệu Hóa sau đó đã tuyên truyền, giải thích rõ đây là thủ đoạn giả danh cơ quan công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khuyến cáo ông N. tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh rõ.

Trước đó, ngày 11-12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, Tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa phát hiện bà VTK (70 tuổi), ngụ xã Thiệu Hóa có biểu hiện bất thường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Thiệu Hóa.

Công an xã Thiệu Hoá tuyên truyền, giải thích về các thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH cung cấp

Qua làm việc, công an xác định bà K đang bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý. Các đối tượng tự xưng là “cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa”, thông báo bà K có liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 3 tỉ đồng và yêu cầu bà phải “hợp tác điều tra”.

Các đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu bà K giữ bí mật, không được kể cho bất kỳ ai. Do quá lo sợ, bà đã mang 2 chỉ vàng đi bán được hơn 28 triệu đồng, đồng thời chuẩn bị rút thêm 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Khi bà K chuẩn bị vào ngân hàng thực hiện giao dịch thì được Tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Sau khi xác minh, lực lượng công an đã tuyên truyền, trấn an tinh thần và đưa bà K về nhà an toàn.

Qua hai vụ việc trên, Công an xã Thiệu Hóa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh công an, tòa án, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.