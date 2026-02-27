Thanh niên khống chế người phụ nữ rồi cướp vàng trong ngày vía thần tài 27/02/2026 11:14

(PLO)- Thanh niên ở TP Đà Nẵng chạy xe máy áp sát, khống chế người phụ nữ, yêu cầu đưa vàng trong ngày vía thần tài.

Ngày 27-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Thăng An vừa phối hợp Phòng CSHS bắt giữ Nguyễn Công Toàn (29 tuổi, ngụ thôn Bình Túy, xã Thăng An) về hành vi cướp tài sản.

Sau khi khống chế người phụ nữ cướp tài sản, Toàn phi tang tang vật liên quan tại bụi cây ven đường. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 26-2, Công an xã Thăng An tiếp nhận tin báo của bà HTT (57 tuổi, ngụ xã Xuân Phú) về việc bị cướp tài sản tại thôn Bình Hòa, xã Thăng An.

Sau hơn hai giờ truy xét, cảnh sát xác định Toàn là nghi phạm thực hiện vụ cướp giật nên triệu tập làm việc. Tại cơ quan công an, Toàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Toàn khai nhận, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 26-2, Toàn chạy xe máy của anh ruột từ nhà tại xã Thăng An sang xã Xuân Phú với mục đích tìm nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến khu vực đường nội bộ thuộc Công ty Khoáng sản Quảng Nam (địa phận thôn Bình Hòa, xã Thăng An), phát hiện bà T đang chạy xe máy một mình. Toàn quay xe đuổi theo, áp sát làm nạn nhân ngã xuống lề đường, khống chế và nói: "Đưa vàng đây".

Toàn cùng tang vật vụ án. Ảnh: CA

Do hoảng sợ, bà T đã giao hai nhẫn vàng và một điện thoại di động cho Toàn.

Chưa dừng lại, Toàn mở cốp xe của nạn nhân, lấy một túi xách có một dây chuyền, một nhẫn và hơn 1,7 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Số tài sản cướp được Toàn cất giữ tại nhà. Còn một số tang vật liên quan Toàn đã phi tang nhằm xóa dấu vết.