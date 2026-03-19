Bắt giữ thêm 3 nghi phạm vụ dàn cảnh cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp 19/03/2026 13:44

(PLO)- Công an TP Cần Thơ bắt thêm 3 người trong nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản du khách. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể.

Ngày 19-3, Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt thêm 3 người liên quan vụ dàn cảnh xô đẩy để cướp giật tài sản tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, nâng tổng số đối tượng bị xử lý lên 8 người.

Theo cơ quan công an, từ ngày 16 đến 18-3, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Thị Thanh Liểu (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Lãnh (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang) và Lê Văn Cảnh (SN 1985, ngụ TP Cần Thơ).

Những người này được xác định có vai trò tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây quanh người bị hại để đồng bọn cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

3 nghi phạm trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở khu tham quan vừa bị Công an TP Cần Thơ tạm giữ

Trước đó, ngày 12-3, lực lượng trinh sát phối hợp bắt giữ 5 người gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (SN 1982, ngụ tỉnh An Giang, cầm đầu), Phạm Văn Mặt (SN 1978, tài xế xe ô tô 29 chỗ). Các đối tượng Huỳnh Thị Bích Thanh (SN 1977), Nguyễn Văn Chí (SN 1991) và Nguyễn Văn Tây (SN 1984, cùng ngụ TP Cần Thơ) tham gia tạo cảnh chen lấn.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng khoảng hơn 20 người, có sự phân công vai trò cụ thể. Nhóm dùng xe ô tô 29 chỗ di chuyển đến khu tham quan. Khi thấy du khách mang dây chuyền, túi xách, nhóm sẽ tiếp cận, tạo cảnh đông người xô đẩy để đồng bọn ra tay rồi nhanh chóng tẩu tán tài sản.

Nhóm dàn cảnh cướp tài sản này đi trên xe 29 chỗ ngồi, có sự phân chia vai trò từng người

Vụ việc xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty Tân Huê Viên) gây bức xúc dư luận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại. Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.