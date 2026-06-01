Thành uỷ TP.HCM điều động lãnh đạo một số phường 01/06/2026 12:30

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã trao quyết định điều động, chỉ định cán bộ một số phường trên địa bàn TP.

Ngày 1-6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao quyết định điều động, chỉ định ông Lê Trần Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thạnh Mỹ Tây, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định điều động ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông đến nhận công tác tại UBND TP.HCM để được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong khẳng định, việc sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ là công việc thường xuyên nằm trong chủ trương chung của Thành ủy TP.HCM nhằm phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của cán bộ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ và các hoạt động ở cơ sở hiện nay rất quan trọng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nêu rõ, lãnh đạo ở cơ sở là vị trí rất quan trọng, quyết định rất lớn đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự ổn định, góp phần thúc đẩy địa phương và TP.HCM phát triển.

Nhất là trong bối cảnh TP.HCM triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Ông Lê Quốc Phong mong các nhân sự tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác; nhanh chóng tiếp cận ngay công việc.

Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong tin tưởng, đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực để cùng với tập thể Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, nhất là trong việc phát huy các cơ chế, chính sách nêu trong nghị quyết để nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.