Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết cách tính lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới 30/05/2026 10:46

(PLO)- Từ ngày 1-7, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu đối với công chức, viên chức... sẽ dựa trên mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 13 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Những đối tượng áp dụng

Theo thông tư, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Quy định cũng áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu HĐND các cấp hưởng hoạt động phí; người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Ngoài ra, còn áp dụng với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004.

Một số trường hợp được áp dụng để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương như cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước); người đang trong thời gian thử việc; cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết cách tính lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1-7-2026. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cách tính phụ cấp, hệ số chênh lệch

Bộ Nội vụ cho biết từ ngày 1-7, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được căn cứ vào hệ số lương, phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các nhóm theo quy định, mức lương thực hiện từ ngày 1-7 là mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở cũng được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thì mức phụ cấp được xác định trên cơ sở tổng của các khoản này nhân với tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành. Trong trường hợp có hệ số chênh lệch bảo lưu thì mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu được tính bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng.

Thông tư của Bộ Nội vụ cũng quy định hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp được xác định căn cứ vào hệ số hoạt động phí theo quy định nhân với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo thông tư, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, việc thực hiện mức lương cơ sở sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), việc tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) thực hiện theo hướng dẫn chung của thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 01-7-2026 và thay thế Thông tư 07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về cùng nội dung. Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 01-7-2026.