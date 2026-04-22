TP.HCM triển khai cơ chế đặt hàng luật sư, có thể hỗ trợ đến 30 tháng lương cơ sở/vụ việc 22/04/2026 15:57

(PLO)- TP.HCM triển khai cơ chế hỗ trợ tài chính, thu hút luật sư tham gia xây dựng, phản biện chính sách và xử lý các vụ việc phức tạp.

Ngày 22-4, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác pháp chế và triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2025 của HĐND TP.HCM.

Góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh Nghị quyết 98 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, chính thức khẳng định vai trò, vị thế của đội ngũ luật sư trong tiến trình phát triển của TP.

Theo ông Bảy, không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, Nghị quyết 98 còn mở ra cơ chế để khuyến khích, thu hút và phát huy sự tham gia của luật sư trong quá trình xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng việc tăng cường sự tham gia của luật sư và giới chuyên gia là bước tiến thể hiện tư duy quản trị hiện đại, trong đó đề cao vai trò của công cụ pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thực tiễn cho thấy, các cơ quan nhà nước luôn hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân, song trong quá trình thực thi công vụ khó tránh khỏi những hạn chế nhất định từ góc nhìn chủ quan. Chính vì vậy, sự tham gia của luật sư với tính độc lập, chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn sẽ góp phần tăng cường phản biện xã hội, bảo đảm tính khách quan trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách.

Đặc biệt, trong công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, vai trò của luật sư càng trở nên cần thiết. Với góc nhìn độc lập và hiểu biết pháp lý sâu sắc, luật sư có thể hỗ trợ làm rõ bản chất vụ việc, góp phần hạn chế xung đột, giảm thiểu rủi ro pháp lý, đồng thời chia sẻ áp lực với đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình xử lý.

Theo ông Bảy, việc huy động hiệu quả sự tham gia của luật sư không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước mà còn góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thành phố trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết hội nghị giao ban công tác pháp chế được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tại các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn sau hơn 9 tháng sắp xếp, sáp nhập; đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Lần đầu tiên TP.HCM có cơ chế tài chính riêng để đặt hàng luật sư

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Băng, Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TP.HCM, đã trình bày quá trình xây dựng và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 98/2025.

Theo đó, việc xây dựng nghị quyết được thực hiện trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP.HCM; đồng thời xuất phát từ thực tiễn nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong quá trình soạn thảo, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan liên quan, lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và khảo sát nhu cầu tại các sở, ngành, địa phương.

Nghị quyết 98 được HĐND TP.HCM thông qua ngày 26-12-2025, quy định chính sách khuyến khích, thu hút và phát huy vai trò của luật sư trong tham gia xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chính sách này bổ sung cơ chế hỗ trợ tài chính ngoài thù lao dịch vụ pháp lý, nhằm tạo động lực thu hút đội ngũ luật sư tham gia từ sớm vào các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, có yếu tố quốc tế.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20-1-2026 đến hết ngày 31-12-2030. Đối tượng áp dụng gồm tổ chức hành nghề luật sư, luật sư làm việc tại các tổ chức này và luật sư hành nghề cá nhân thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

Nghị quyết cũng quy định các mức hỗ trợ đối với luật sư khi tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn, hỗ trợ giải quyết khiếu nại, khiếu kiện phức tạp; tham gia giai đoạn tiền tố tụng; tư vấn các dự án đầu tư công; thực hiện gói thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt và tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Việc chi trả hỗ trợ được thực hiện theo quý, căn cứ trên kết quả hoàn thành công việc và hồ sơ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối thực hiện chi trả; Sở Tài chính phối hợp tham mưu nguồn kinh phí; các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm lập danh sách đối tượng thụ hưởng.

Ngoài ra, Nghị quyết 98 cũng quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các vụ việc thực hiện trước khi nghị quyết có hiệu lực nhưng hoàn thành sau thời điểm này.

Phát huy vai trò luật sư trong phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM

Trao đổi riêng với PV tại hội nghị, Tiến sĩ - Luật sư (TS-LS) Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng sự ra đời của Nghị quyết 98/2025 là cần thiết, phù hợp với bối cảnh phát triển của TP.HCM, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn tại địa phương.

Theo ông Hải, nghị quyết xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của TP và từ đề xuất của Thường trực Thành ủy TP.HCM trong một lần làm việc với Đảng bộ Đoàn Luật sư TP.HCM. Lúc đó, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (hiện là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau) đã đặt hàng cho giới luật sư TP, thể hiện mong muốn lực lượng này tham gia nhiều hơn vào sự phát triển chung.

TS-LS Hà Hải cũng cho biết TP.HCM hiện sở hữu nguồn lực chuyên gia pháp lý mạnh, với hơn 10.000 luật sư. Việc các luật sư tham gia vào khu vực công sẽ góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả.

Chính sách tại Nghị quyết 98 không chỉ giúp huy động nguồn lực trí tuệ của đội ngũ luật sư mà còn tạo điều kiện để giới luật sư dấn thân, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Đáng chú ý, quy định mức chi hỗ trợ cho luật sư tham gia xây dựng, góp ý và phản biện văn bản quy phạm pháp luật cần được nhìn nhận đúng bản chất là cơ chế hỗ trợ, không phải thù lao theo nghĩa thông thường. Khoản hỗ trợ mang ý nghĩa động viên, khuyến khích và ghi nhận sự tham gia của giới luật sư từ phía Thành ủy, HĐND, UBND và các sở, ngành.

Theo ông Hà Hải, việc để luật sư tham gia góp ý, phản biện là rất quan trọng, bởi họ là những người trực tiếp áp dụng pháp luật trong hoạt động tư vấn, tranh tụng, giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp và người dân. Từ thực tiễn này, luật sư có điều kiện nhận diện các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa phù hợp.

Nghị quyết 98 tạo cơ chế để luật sư mạnh dạn đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ông Hải tin rằng khi được giao nhiệm vụ, giới luật sư sẽ có đóng góp đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.