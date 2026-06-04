Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2026 04/06/2026 07:46

(PLO)- Biển Đông vừa xuất hiện cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026, mạnh cấp 6.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa cho biết, tối 3-6, trên khu vực phía Đông Biển Đông đã xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới, được hình thành từ một vùng áp thấp hoạt động trước đó.

Hồi 1 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24-36 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h, đi ra ngoài Biển Đông, hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo cơn áp thấp nhiệt đới này không có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định cơn áp thấp nhiệt đới này không có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2,0–4,0m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông và Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong khi áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, thời tiết trên đất liền cũng đang diễn biến khá phức tạp khi nắng nóng và mưa dông xuất hiện xen kẽ tại nhiều khu vực.

Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3-6 đến 3 giờ ngày 4-6 có nơi trên 50mm như trạm: Kim Bon (Sơn La) 60.4mm, U Minh (Cà Mau) 105.2mm, Bắc Ruộng (Lâm Đồng) 53.2mm,…

Dự báo chiều tối và đêm 4-6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều và tối 4-6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.