Ông Trump nói về liên minh Vance-Rubio cho cuộc đua tổng thống 2028 04/06/2026 06:02

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nên liên danh tranh cử tổng thống Mỹ 2028 dù không cho biết ông ủng hộ ai kế nhiệm ông.

Ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nên cùng tranh cử trong một liên danh của đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, theo tờ The Hill.

Trong một tập của chương trình podcast “Pod Force One” do tờ New York Post phát hành hôm 3-6, ông Trump đã dành lời khen cho cả hai quan chức khi được hỏi ai nên ra tranh cử.

“Tôi đều thích cả hai người. Và tôi thích khi họ kết hợp với nhau” - ông Trump nói.

(từ trái sang) Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Yuri Gripas/EPA

Những đồn đoán về các ứng viên tiềm năng cho đề cử của đảng Cộng hòa sau khi ông Trump rời nhiệm sở đã gia tăng mạnh trong thời gian gần đây. Ông Vance và ông Rubio hiện được nhiều người xem là hai ứng viên hàng đầu.

Các cuộc thăm dò được công bố vào cuối tháng trước cho thấy ông Vance và ông Rubio bám đuổi sát nút nhau trong một cuộc bầu cử sơ bộ giả định của đảng Cộng hòa.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cho rằng một liên danh gồm đương kim Phó Tổng thống và Ngoại trưởng sẽ rất khó bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử.

“Tôi không biết làm thế nào để đánh bại họ nếu họ cùng đứng chung một liên danh. Đó sẽ là một đội ngũ tuyệt vời” - theo ông Trump.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông Vance và ông Rubio có mối quan hệ rất tốt và sở hữu nhiều phẩm chất tương đồng. Ông Trump cho biết ông thường xuyên theo dõi cả hai và quan sát cách họ làm việc cùng nhau.

“Đó là một điều thú vị về con người, về sự tương tác giữa con người với nhau. Vì vậy tôi quan sát họ khi làm việc cùng nhau và họ rất hòa hợp” - ông Trump nói thêm.

Hiện chưa có ai chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, nhưng các hoạt động chuẩn bị và vận động hậu trường đã bắt đầu.

Ở phía đảng Dân chủ, một số gương mặt có thể tranh cử năm 2028 cũng đã gia tăng mức độ hiện diện trên phạm vi toàn quốc trong những tháng gần đây thông qua các chương trình podcast, bài viết chân dung trên tạp chí và các hợp đồng xuất bản sách.

Trong số đó có cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, Thống đốc bang California Gavin Newsom, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro và Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear.