Nhà Trắng thông tin về sức khỏe ông Trump, giải thích vết bầm trên bàn tay 30/05/2026 11:53

Ngày 29-5, Nhà Trắng thông tin về kết quả kiểm tra y tế mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết ông Trump vẫn có sức khỏe tuyệt vời, với chức năng tim mạch, phổi, thần kinh và thể chất tổng thể đều tốt, theo hãng tin Reuters.

“Ông ấy hoàn toàn đủ sức khỏe để thực hiện mọi nhiệm vụ của tổng thống” – ông Sean Barbabella, bác sĩ riêng của ông Trump, viết trong biên bản kiểm tra sức khỏe.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Biên bản cho biết ông Trump đã trải qua một loạt các cuộc kiểm tra, bao gồm chức năng tim mạch, sức khỏe mắt và chức năng phổi. Kết quả nhìn chung bình thường.

Ông Barbabella cũng lưu ý “sưng nhẹ ở cẳng chân” và vết bầm tím trên bàn tay của tổng thống Mỹ “phù hợp với tình trạng kích ứng mô mềm nhẹ do thường xuyên bắt tay, và sử dụng aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch”.

Ông Barbabella cho biết cân nặng của ông Trump là 238 pound (hơn 107 kg), với nhịp tim lúc nghỉ ngơi là 73 nhịp/phút, theo đài NBC News.

Ông Trump cũng đã trải qua một cuộc kiểm tra thần kinh bao gồm sàng lọc chức năng nhận thức. Kết quả nằm trong giới hạn bình thường.

Ông Barbabella cũng cho biết đang dùng thuốc để kiểm soát cholesterol và phòng ngừa bệnh tim mạch.

“Tổng thống vẫn luôn cập nhật đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng phòng ngừa cần thiết. Việc tầm soát ung thư định kỳ, đánh giá nguy cơ tim mạch và kiểm tra chuyển hóa đều được thực hiện thường xuyên và theo đúng khuyến cáo. Bác sĩ cũng tư vấn phòng ngừa, bao gồm hướng dẫn về chế độ ăn uống, khuyến nghị dùng aspirin liều thấp, tăng cường hoạt động thể chất và tiếp tục giảm cân” – ông Barbabella nói.

Trước đó, ông Trump đã đến kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed vào ngày 26-5. Đây là lần thứ ba trong 13 tháng qua ông Trump kiểm tra sức khỏe.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, ông Trump cho biết: “Mọi thứ đều hoàn hảo”.

Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ gần đây đưa tin những khoảnh khắc có vẻ buồn ngủ và vết bầm tím rõ rệt ở bàn tay phải, làm dấy lên những nghi vấn về sức khỏe của ông. Nhà Trắng cho biết vết bầm tím là do ông Trump thường xuyên bắt tay và cho biết ông dùng aspirin nhiều hơn liều lượng được bác sĩ khuyến cáo.