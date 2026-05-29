Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026: Củng cố lòng tin, đối thoại, hợp tác vì hòa bình và ổn định 29/05/2026 20:22

(PLO)- Tại Đối thoại Shangri-La 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề, kêu gọi củng cố lòng tin, đối thoại và hợp tác để kiến tạo hòa bình, ổn định khu vực.

Tối 29-5, Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 chính thức khai mạc tại Singapore với sự tham dự của đại biểu đến từ 44 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại phiên khai mạc với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đối thoại Shangri-La đã trở thành nền tảng hàng đầu cho trao đổi an ninh khu vực trong hơn hai thập niên qua.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh thế giới hiện đối mặt nhiều bất định, đòi hỏi các quốc gia cần xây dựng tầm nhìn chung để bảo vệ hòa bình, lòng tin và sự phát triển của nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cần tăng cường năng lực ngăn ngừa khủng hoảng từ sớm, từ xa bởi nhiều cuộc khủng hoảng lớn bắt nguồn từ hiểu lầm, diễn giải sai tín hiệu và sự chậm trễ trong kích hoạt cơ chế phòng ngừa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới hiện nay đang đồng thời đối mặt ba cuộc khủng hoảng nền tảng, gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.

Ba cuộc khủng hoảng này đang hội tụ rõ nét tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi vừa là trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, vừa là không gian cạnh tranh chiến lược gay gắt.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất sáu định hướng nhằm kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển, trong đó nhấn mạnh vai trò của luật lệ và đối thoại, xây dựng cấu trúc khu vực mở và bao trùm lấy ASEAN làm trung tâm, tăng cường an ninh con người, nâng cao năng lực chống chịu xã hội, thúc đẩy trách nhiệm với công nghệ mới và củng cố ngoại giao phòng ngừa.

Thứ nhất, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự.

Thứ hai, cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm.

Thứ ba, cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững.

Thứ tư, cần kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng.

Thứ năm, cần củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu; bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức.

Thứ sáu, cần nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hoà giải và trung gian trong khu vực.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác và cùng kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường và thịnh vượng hơn.