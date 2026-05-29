Hàn Quốc bày tỏ thiện chí đối thoại với Triều Tiên, hướng tới chung sống hòa bình 29/05/2026 09:41

(PLO)- Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul đã chuyển thông điệp thiện chí đối thoại tới Bình Nhưỡng và tin rằng Triều Tiên cuối cùng sẽ đáp lại các nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng thông tấn Yonhap ngày 28-5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên dù quan hệ liên Triều vẫn lạnh nhạt.

Theo ông Cho, thông điệp của Hàn Quốc đã được chuyển tới Bình Nhưỡng thông qua Singapore sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Singapore - ông Vivian Balakrishnan đến Seoul. Trước đó, ông Balakrishnan đã tới Triều Tiên và có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Ảnh: YONHAP

“Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên sẽ quay lại đối thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã truyền đạt đầy đủ thiện chí đối thoại và tôi tin Bình Nhưỡng cuối cùng sẽ đáp lại các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên” - ông Cho nói.

Dù quan hệ liên Triều vẫn lạnh nhạt, ông Cho cho rằng cánh cửa đối thoại vẫn chưa khép lại.

Liên quan đối thoại Mỹ - Triều, Ngoại trưởng Hàn Quốc nhận định Washington và Bình Nhưỡng có thể nối lại đàm phán “bất cứ lúc nào” nếu Mỹ đưa ra được một thỏa thuận phù hợp. Tuy nhiên, ông cho rằng vấn đề Triều Tiên hiện không còn nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Khi được hỏi về khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên trong thời gian tới, ông Cho cho rằng khả năng này “luôn tồn tại”, nhưng hiện chưa có thông tin xác nhận cụ thể.

Ông Cho cũng nói rằng ngay cả khi chuyến thăm diễn ra, điều đó chưa chắc liên quan trực tiếp tới các cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Về các vấn đề an ninh khu vực, ông Cho cho biết hồ sơ hạt nhân Triều Tiên dự kiến sẽ được thảo luận trong chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Allison Hooker đến Seoul vào giữa tháng 6.

Theo ông, hai bên sẽ triển khai các nhóm công tác song phương liên quan các thỏa thuận đạt được sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái.

Các thỏa thuận bao gồm gói đầu tư 350 tỉ USD của Hàn Quốc vào Mỹ để đổi lấy việc Washington giảm thuế quan. Trong đó, Mỹ cũng ủng hộ kế hoạch của Hàn Quốc trong việc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời tăng cường năng lực làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho mục đích hòa bình.

Trước những lo ngại tại Mỹ về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, ông Cho khẳng định Hàn Quốc không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân riêng và đã nhiều lần giải thích lập trường này với phía Mỹ.