Chùm ảnh: Lãnh đạo Triều Tiên cùng con gái thăm tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn 08/05/2026 07:54

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái đã quan sát cuộc thử nghiệm đánh giá toàn diện khả năng cơ động tàu khu trục Choe Hyon trước khi bàn giao cho Hải quân nước này vào tháng 6.

Hãng thông tấn KCNA ngày 8-5 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm tàu khu trục Choe Hyon trọng tải 5.000 tấn để quan sát cuộc thử nghiệm đánh giá toàn diện khả năng cơ động trước khi đưa vào biên chế.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy con gái Ju-ae đã đi cùng ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát.

Tàu khu trục Choe Hyon trọng tải 5.000 tấn. Ảnh: KCNA

Ông Kim đã lên tàu khu trục và tham gia cuộc thử nghiệm định vị được tiến hành trên biển Hoàng Hải, đồng thời kiểm tra khả năng hoạt động và sẵn sàng chiến đấu của tàu.

Ông Kim bày tỏ sự hài lòng với tiến độ đóng tàu và ra lệnh bàn giao tàu cho hải quân vào giữa tháng 6 theo đúng kế hoạch.

Ông Kim Jong-un thăm tàu khu trục Choe Hyon trọng tải 5.000 tấn. Ảnh: KCNA

Bình Nhưỡng đã công bố tàu khu trục Choe Hyon vào tháng 4 năm ngoái như một phần của nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân của nước này.

Nước này đã tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục này.

