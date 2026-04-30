Triều Tiên huy động nhiều nguồn lực đối phó hạn hán nghiêm trọng 30/04/2026 14:13

(PLO)- Triều Tiên đang huy động nhiều nguồn lực nhằm đảm bảo năng suất cây trồng, duy trì hệ thống thủy lợi, chống hạn, trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng đang hoành hành nước này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm 30-4 đưa tin Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song đã thị sát thực địa các trang trại tại tỉnh Nam Phyongan, tỉnh Bắc Hwanghae và tỉnh Nam Hwanghae. Theo KCNA, cuộc thị sát diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đối mặt hạn hán nghiêm trọng.

Trong chuyến thị sát, ông Pak đã tìm hiểu chi tiết về sự phát triển của lúa mì và lúa mạch vụ đông, thảo luận các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do hạn hán tại các trang trại. Ông cũng kêu gọi các quan chức và người lao động nông nghiệp lập kế hoạch khả thi và kiên quyết thực hiện vượt qua được đợt hạn hán nghiêm trọng năm nay.

Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song thị sát nông trại. Ảnh: KCNA

Thủ tướng Triều Tiên cũng kêu gọi tìm kiếm và sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn nước, tăng cường và hoàn thiện hệ thống thủy lợi, đồng thời huy động tất cả các phương tiện và thiết bị tưới tiêu, bao gồm máy bơm, vòi phun và máy bơm nước nhỏ.

Ông Pak nhấn mạnh sự cần thiết phải tích cực áp dụng các phương pháp canh tác khoa học, bao gồm phun các loại chất dinh dưỡng và chất điều hòa sinh trưởng theo quy định kỹ thuật, để đảm bảo sự sinh trưởng an toàn của cây trồng.

KCNA hôm 30-4 cũng đưa tin Triều Tiên đang dồn toàn lực vào việc bảo vệ mùa màng khỏi hạn hán.

Các quan chức Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ và Đường biển, Bộ Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Ủy ban Khoa học và Công nghệ Nhà nước đã tham gia huy động các phương tiện vận chuyển nước đến các nông trại thuộc quyền quản lý của các cơ quan này.

Bộ Quản lý Lương thực, Bộ Công nghiệp Khai khoáng và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước đã gửi các vật tư nông nghiệp cần thiết đến các trang trại. Bộ Công nghiệp Điện lực đang nỗ lực cung cấp điện để đảm bảo các thiết bị tưới tiêu hoạt động hết công suất.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố và huyện trên khắp Triều Tiên đang tập trung mọi nỗ lực và nguồn lực vào chiến dịch chống hạn hán, song song với việc hoàn thiện hơn nữa hệ thống thủy lợi.