Triều Tiên phóng loạt tên lửa, Hàn Quốc và Nhật tăng cảnh giác 19/04/2026 07:05

(PLO)- Phía Hàn Quốc và Nhật ghi nhận Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo sáng 19-4, rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật.

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản (vùng biển phía đông Hàn Quốc và Triều Tiên) trong sáng 19-4, theo hãng thông tấn Yonhap.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ khu vực Sinpho của Triều Tiên vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng.

Cơ quan này cho biết thêm lực lượng chức năng đã tăng cường giám sát nhằm ứng phó khả năng Bình Nhưỡng tiến hành thêm các vụ phóng khác.

"Quân đội của chúng tôi duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu vững chắc, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với phía Mỹ và Nhật, giữa lúc nâng cao mức độ giám sát đối với các vụ phóng tiếp theo" - JCS tuyên bố.

Ông Kim Jong-un thị sát phóng tên lửa hành trình chiến lược ngày 12-4. Ảnh: KCNA

Trong khi đó, chính phủ Nhật cũng cho biết đã ghi nhận vụ phóng nói trên, hãng Kyodo News dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật.

Theo Bộ này, các vật thể tình nghi trong vụ phóng mới nhất đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật và cho đến nay chưa có báo cáo nào về thiệt hại.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi cho biết các vật thể mà Triều Tiên vừa phóng có khả năng là tên lửa đạn đạo.

"Nhật sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời duy trì trạng thái chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất trắc" - ông Koizumi nhấn mạnh.

Theo Kyodo News, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan nỗ lực tối đa trong việc thu thập thông tin và đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, máy bay.

Phía Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.