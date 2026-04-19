Ông Lavrov: Sự kiên nhẫn của Nga sắp cạn, đừng coi Moscow là 'hổ giấy' 19/04/2026 05:51

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Moscow đang cạn kiệt, cảnh báo phương Tây không nên xem Nga là “con hổ giấy” trong bối cảnh nước này đang kiềm chế.

Ngày 18-4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Nga không phải là vô hạn và rốt cuộc có thể sẽ "cạn kiệt", đồng thời cáo buộc phương Tây đang đẩy Ukraine vào một cuộc xung đột lan rộng và liên tục vượt qua các "lằn ranh đỏ" của Moscow.

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Lavrov bác bỏ quan điểm cho rằng Nga không thể hoặc không sẵn sàng đáp trả các hành động khiêu khích, đài RT đưa tin.

Ông Lavrov nhắc lại cáo buộc Ukraine đã sử dụng không phận của một số quốc gia NATO để tiến hành các cuộc tấn công UAV nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Lavrov coi đó như một minh chứng cho việc vi phạm "lằn ranh đỏ" của Moscow, cảnh báo rằng các nước này không nên xem Nga là “con hổ giấy” trong bối cảnh nước này đang kiềm chế.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 18-4. Ảnh: SPUTNIK

“Có rất nhiều ý kiến cho rằng không cần phải e ngại Nga… một số người thậm chí còn gọi chúng tôi là một con hổ giấy... Nhưng tôi cảnh báo không nên có những sự ví von như vậy. Trong cốt cách dân tộc của mình, chúng tôi có một phẩm chất là sự kiên nhẫn. Nhưng đến một lúc nào đó, sự kiên nhẫn ấy sẽ cạn kiệt” - ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng Moscow đã chủ ý tránh xác định chi tiết các "lằn ranh đỏ", ngụ ý rằng chính sự mơ hồ đó lại đóng vai trò như một biện pháp răn đe.

“Tôi cho rằng việc không ai hiểu 'lằn ranh đỏ' đó nằm ở đâu thậm chí lại là một điều tốt" - ông Lavrov nhấn mạnh Nga đủ năng lực hành động khi cần thiết.

Lên tiếng trong bối cảnh phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, ông Lavrov đánh giá cuộc khủng hoảng hiện nay đi theo một khuôn mẫu lịch sử, trong đó các thành viên châu Âu thuộc NATO chính là nhân tố thúc đẩy chủ chốt.

Ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang nỗ lực biến Ukraine thành "ngòi nổ cho một mối đe dọa toàn cầu" và mô tả cuộc xung đột này là "một cuộc chiến chống lại Nga mà phương Tây đã dày công chuẩn bị trong nhiều năm".

Đề cập NATO, Ngoại trưởng Lavrov nhận định khối này "đang không ở trong tình trạng tốt nhất". Dù vậy, ông không cho rằng NATO sẽ bị thay thế. Trái lại, ông dự báo tổ chức này sẽ vẫn là "một khối hiếu chiến" bất chấp những rạn nứt nội bộ.

Ukraine, châu Âu và NATO chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Lavrov.

Trong năm qua, Nga và Ukraine đã tiến hành một số vòng đàm phán trực tiếp, cùng với các cuộc họp ba bên có sự tham gia của Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình hiện đang bế tắc trong bối cảnh nổ ra cuộc chiến Mỹ - Israel nhắm vào Iran.