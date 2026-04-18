Chiến sự Nga - Ukraine 18-4: Các tỉnh thành Ukraine tiếp tục hứng oanh kích, thêm nhiều thương vong; Kiev chặn đà tiến công Nga ở Kharkiv; Điện Kremlin cảnh báo châu Âu không gửi UAV cho Ukraine 18/04/2026 06:58

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Kiev chặn nỗ lực tiến công của Nga ở Kharkiv; Nhiều tỉnh thành Ukraine trúng không kích, 6 người chết; Ông Zelensky nói Belarus xây dựng đường mới và trận địa pháo gần biên giới Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi Kiev báo cáo về loạt vụ không kích trên khắp các tỉnh thành.

Ukraine chặn nỗ lực tiến công của Nga ở Kharkiv

Ngày 17-4, Quân đoàn 16 của Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã ngăn chặn các nỗ lực tiến công của Nga gần thị trấn Vovchansk thuộc tỉnh Kharkiv và đang giữ vững các vị trí của mình, theo tờ Kyiv Independent.

“Không có vị trí nào bị mất. Các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang giữ vững các tuyến phòng thủ đã được chỉ định” - Quân đoàn 16 cho biết .

Theo Kyiv Independent, Vovchansk, nằm cách biên giới Nga khoảng 5 km và từng là nơi sinh sống của khoảng 17.000 cư dân, gần đây đã trở thành mục tiêu của các nỗ lực tấn công mới từ phía Nga.

Thị trấn này đã từng nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong những tuần đầu tiên của xung đột. Ukraine sau đó giành lại quyền kiểm soát Vovchansk trong cuộc phản công ở tỉnh Kharkiv. Thị trấn này trở thành nơi diễn ra một số trận chiến ác liệt nhất ở Ukraine khi Nga tấn công qua biên giới vào tháng 5-2024.

Trong tuần qua, quân đội Nga đã tăng cường lực lượng tại khu vực Vovchansk nhằm mục đích giành quyền kiểm soát thị trấn và tiến về các khu định cư lân cận.

Những nỗ lực chính của Moscow tập trung vào việc vượt sông Vovcha và mở rộng vị trí trên bờ trái để tiến xa hơn về các khu vực xung quanh, đồng thời cố gắng củng cố vị trí ở phía nam Vovchansk.

Theo tuyên bố của Quân đoàn 16, trong khuôn khổ các hoạt động này, quân Nga đã tiến hành một nhiệm vụ trinh sát công binh tại khu vực, trong đó lực lượng Ukraine đã phá hủy một xe công binh IMR-2 và một xe UAZ bằng máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Chính quyền các địa phương Ukraine đưa tin rằng có ít nhất 6 người thiệt mạng và 43 người bị thương trong các vụ tấn công của Nga trong ngày 17-4.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, Nga đã phóng 172 UAV và một tên lửa đạn đạo Iskander vào Ukraine trong đêm. 147 UAV đã bị bắn hạ, 20 chiếc và một tên lửa đạn đạo đã xâm nhập vào hệ thống phòng thủ, tấn công 4 địa điểm.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, lực lượng Nga đã thực hiện 726 cuộc không kích vào 39 khu dân cư trong ngày qua, khiến 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov .

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cũng báo cáo về 1 thiệt mạng và 9 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga.

Tỉnh Sumy ghi nhận 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong ngày qua khi lực lượng Nga tiến hành hơn 90 cuộc tấn công vào 31 khu dân cư, với các cuộc tấn công dữ dội nhất được ghi nhận ở các huyện Sumy và Shostka.

Tại tỉnh Kherson, chính quyền địa phương cho biết có 9 người bị thương khi lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, 3 người bị thương khi lực lượng Nga tiến hành hơn 70 cuộc tấn công trong ngày qua, sử dụng UAV, pháo binh, tên lửa và bom dẫn đường, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Điện Kremlin nhắc lại lập trường nếu châu Âu gửi UAV cho Ukraine để tấn công Nga

Ngày 17-4, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Bộ Quốc phòng Nga đã ra tuyên bố về việc châu Âu gia tăng sản xuất UAV để gửi cho Ukraine nhằm tấn công Nga, và Điện Kremlin không có gì bổ sung thêm về vấn đề này, theo hãng thông tấn TASS.

“Lập trường về vấn đề này đã được nêu rõ trong tuyên bố tương ứng của Bộ Quốc phòng. Tôi không có gì để bổ sung thêm” - ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi liệu những phát biểu gần đây của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev và Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu về khả năng Nga đáp trả có phải là ý kiến cá nhân hay là lập trường của Điện Kremlin.

Ngày 16-4, ông Shoigu cảnh báo Phần Lan và các nước Baltic về quyền tự vệ của Nga trước các cuộc tấn công bằng UAV. Ông cho biết gần đây đã gia tăng các vụ việc liên quan UAV của Ukraine bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Nga thông qua Phần Lan và các nước Baltic.

Trước đó, viết trên mạng xã hội X, ông Medvedev cho rằng các công ty ở châu Âu sản xuất UAV để tấn công Nga – được nêu trong danh sách của Bộ Quốc phòng Nga – nên được coi là mục tiêu tiềm tàng của quân đội Nga.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quốc gia châu Âu đang tăng cường sản xuất UAV “trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất gia tăng và tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng”.

Giới lãnh đạo quân sự Nga coi đây là “một bước đi có chủ đích có nguy cơ làm leo thang tình hình quân sự - chính trị tại châu Âu” và là “quá trình dần biến các quốc gia đó thành căn cứ hỗ trợ chiến lược cho Ukraine”.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng nếu Ukraine tiến hành các “hành động khủng bố” nhằm vào Nga bằng UAV do châu Âu cung cấp thì không thể đoán trước được phản ứng sẽ ra sao.

Châu Âu chưa bình luận về các tuyên bố từ phía Nga.

Ông Zelensky: Belarus xây dựng đường mới và trận địa pháo gần biên giới Ukraine

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ngày 17-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các tuyến đường mới và trận địa pháo đang được thiết lập tại Belarus dọc theo biên giới phía bắc với Ukraine, đồng thời cảnh báo Nga có thể tìm cách lôi kéo Minsk tham gia sâu hơn vào cuộc chiến chống Ukraine, theo Kyiv Independent.

“Chúng tôi tin rằng Nga sẽ một lần nữa tìm cách kéo Belarus vào cuộc chiến” - ông Zelensky nói.

Nga và Belarus chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine lo ngại rằng Belarus có thể đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến của Nga.

Tháng 12-2025, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết một hệ thống tên lửa đạn đạo của Nga mang tên Oreshnik đã được triển khai tại Belarus và đưa vào trực chiến.

Sau đó, ông Zelensky nói rằng Ukraine biết vị trí của hệ thống này và đã chia sẻ thông tin với các đồng minh phương Tây, đồng thời cảnh báo tầm bắn của nó có thể đe dọa không chỉ Ukraine mà cả các quốc gia như Ba Lan và Đức.