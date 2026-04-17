Đêm kinh hoàng tại thủ đô Kiev cùng nhiều thành phố Ukraine, hơn 100 người thương vong 17/04/2026 06:25

(PLO)- Ukraine cho biết loạt thành phố như Kiev, Dnipro và Odessa đã hứng chịu đòn không kích kinh hoàng của Nga trong đêm 15-4 tới sáng 16-4, khiến 17 người chết và hơn 100 người bị thương.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã phát động một cuộc tập kích quy mô lớn vào đêm 16-4 bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều TP lớn ở Ukraine, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Đòn tập kích đã phá hủy nhiều nhà cửa, thiêu rụi các tòa nhà, khiến ít nhất 17 người chết và hơn 100 người bị thương tại các TP Kiev, Dnipro và Odessa.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 19 tên lửa đạn đạo, 25 tên lửa hành trình và 659 UAV trong đòn tấn công này. Trong đó, 12 tên lửa và 20 UAV đã đánh trúng 26 địa điểm trên toàn lãnh thổ Ukraine, trong khi mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn rơi xuống 25 địa điểm khác.

Cuộc không kích xuyên đêm này đánh dấu một trong những đợt tấn công kinh hoàng nhất của Nga nhằm vào dân thường Ukraine trong năm 2026.

Hiện trường sau vụ tấn công tên lửa của Nga vào quận Podilskyi (thủ đô Kiev, Ukraine) sáng 16-4-. Ảnh: Madec Le Baccon/KYIV INDEPENDENT

Lực lượng Không quân Ukraine đã phát đi cảnh báo tên lửa đạn đạo vào khoảng 2 giờ 35 phút sáng 16-4 (giờ địa phương). Chỉ vài phút sau, các phóng viên của tờ Kyiv Independent tại thủ đô Ukraine ghi nhận hàng loạt tiếng nổ lớn khi tên lửa lao xuống thành phố.

Các đợt tấn công của Nga vẫn tiếp tục khi trời sáng. Ngay từ sáng sớm, khi lực lượng cứu hộ vẫn đang dọn dẹp đống đổ nát từ cuộc tập kích trong đêm, còi báo động không kích lại vang lên khắp thủ đô Kiev và một UAV của Nga đã đâm trúng một tòa nhà chung cư.

Người dân cho biết cuộc không kích diễn ra mà gần như không có cảnh báo trước, theo Kyiv Independent.

Cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất vào Ukraine diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu hụt trầm trọng tên lửa phòng không của nước này, đặc biệt là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, vốn có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Vài giờ sau cuộc tấn công, Tổng thống Zelensky cho biết đã giao nhiệm vụ cho Tư lệnh Lực lượng Không quân liên hệ với các đối tác từng cam kết cung cấp thêm đạn đánh chặn cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống Patriot.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, cũng trong ngày 16-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine, nhằm đáp trả vụ UAV Kiev khiến hai trẻ em thiệt mạng tại vùng Krasnodar.

Theo tuyên bố, các đòn tấn công nhắm vào những cơ sở liên quan hoạt động sản xuất tên lửa hành trình và UAV tầm trung, tầm xa, cũng như hạ tầng năng lượng phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine, đài RT đưa tin.

“Để đáp trả các cuộc tấn công mà chúng tôi coi là khủng bố nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, trong ngày qua đã diễn ra một đòn tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa từ đất liền, trên không và trên biển, cùng với UAV” - Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, đồng thời khẳng định “tất cả mục tiêu đã được đánh trúng”.

Trước đó, phía Nga nói rằng UAV Ukraine tấn công thành phố cảng Tuapse bên bờ Biển Đen, khiến hai trẻ em 5 và 14 tuổi thiệt mạng. Quân đội Ukraine ngày 16-4 xác nhận đã tấn công 2 kho dầu tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, cùng cơ sở hạ tầng tại thành phố cảng Tuapse ở miền nam Nga, song không đề cập thương vong.