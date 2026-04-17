Cảnh sát điều tra vụ nhà anh trai Giáo hoàng Leo XIV ở Mỹ bị đe dọa đánh bom 17/04/2026 05:47

(PLO)- Cảnh sát New Lenox (bang Illinois, Mỹ) cho biết đã phong tỏa khu vực xung quanh ngôi nhà của anh trai Giáo hoàng Leo XIV và sơ tán các hộ dân sống gần đó sau khi nhận báo cáo về đe dọa đánh bom nhằm vào nhà anh trai Giáo hoàng.

Sở cảnh sát New Lenox (bang Illinois) xác nhận đã có một lời đe dọa đánh bom nhằm vào nhà của anh trai Giáo hoàng Leo XIV vào chiều 15-4, theo tờ The Hill.

Thông tin về lời đe dọa được nhận vào khoảng 6 giờ 30 chiều 15-4. Cảnh sát New Lenox cho biết ban đầu họ đã nhận được tin báo về mối đe dọa đánh bom nhằm vào nhà của ông John Prevost - một trong những anh trai của Giáo hoàng Leo XIV - nằm cách TP Chicago khoảng 65 km về phía tây nam.

John Prevost, anh trai của Giáo hoàng Leo XIV, cầm bức chân dung ba anh em nhà Prevost chụp năm 1958. Ảnh: John J. Kim/ Chicago Tribune

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh ngôi nhà và sơ tán các hộ dân sống gần đó để đề phòng, theo thông báo của cảnh sát New Lenox.

Họ đã tiến hành "khám xét kỹ lưỡng ngôi nhà và khu vực xung quanh", cùng với các đơn vị chuyên trách sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện chất nổ.

Sau cuộc tìm kiếm toàn diện cảnh sát xác định mối đe dọa là "không có căn cứ và không có thiết bị nổ hoặc vật liệu nguy hiểm nào được tìm thấy", theo hãng tin NBC News.

Không có thương vong nào được báo cáo và cư dân trong khu vực đã được phép trở về nhà sau khi sơ tán theo yêu cầu của cảnh sát.

“Vụ việc vẫn đang được điều tra khi các nhà chức trách đang nỗ lực xác định nguồn gốc của báo cáo. Việc báo cáo sai sự thật như vậy là một hành vi phạm tội nghiêm trọng và có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự” - cảnh sát nhấn mạnh.

Sở Cảnh sát New Lenox cảm ơn cộng đồng vì sự hợp tác và kiên nhẫn trong suốt quá trình điều tra.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Giáo hoàng Leo XIV - vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên - và Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày qua có các phát ngôn căng thẳng liên quan cuộc chiến ở Iran.

Hiện vẫn chưa rõ liệu mối đe dọa đánh bom được báo cáo có liên quan bất kỳ phát ngôn nào gần đây nào hay không.

Ngày 12-4, Tổng thống Trump nói rằng ông “không phải là người hâm mộ Giáo hoàng Leo”, cho rằng Giáo hoàng chỉ được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo vào năm ngoái “vì ông ấy là người Mỹ, và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để làm việc với Tổng thống Donald J. Trump”.

Đáp lại, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng ông sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối chiến tranh.

“Tôi không muốn tranh luận với ông [Trump]. Tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng phản đối chiến tranh, thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy đối thoại và các mối quan hệ đa phương giữa các quốc gia nhằm tìm kiếm những giải pháp công bằng cho các vấn đề” - Giáo hoàng Leo XIV nói.