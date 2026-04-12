Lời kêu gọi tha thiết của Giáo hoàng Leo XIV về chiến tranh Trung Đông 12/04/2026 09:56

(PLO)- Tại buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt chiến tranh, "tin tưởng một lần nữa vào tình yêu thương, sự ôn hòa và nền chính trị tốt đẹp".

Ngày 11-4, tại buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter (Vatican), Giáo hoàng Leo XIV lên án những cá nhân hiếu chiến trong cuộc chiến Trung Đông. Ông kêu gọi người dân trên toàn cầu hãy đón nhận hòa bình và "tin tưởng một lần nữa vào tình yêu thương, sự ôn hòa và nền chính trị tốt đẹp".

Theo hãng tin AFP, bài phát biểu hôm 11-4 của Giáo hoàng Leo XIV được xem là một trong những lời kêu gọi tha thiết nhất từ Vatican kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

“Hãy chấm dứt việc tôn thờ bản thân và đồng tiền! Hãy chấm dứt sự phô trương quyền lực! Hãy chấm dứt chiến tranh! Sức mạnh đích thực được thể hiện qua việc phụng sự sự sống" – Giáo hoàng Leo IV kêu gọi.

“Kính thưa anh chị em, chắc chắn có những trách nhiệm ràng buộc đặt lên vai các nhà lãnh đạo quốc gia. Chúng tôi kêu gọi họ: Hãy dừng lại! Đã đến lúc hòa bình! Hãy ngồi vào bàn đối thoại và hòa giải, chứ không phải bàn nơi lên kế hoạch tái vũ trang và quyết định những hành động chết người!” – ông nói.

Giáo hoàng Leo XIV mô tả tình hình thế giới hiện rất ảm đạm, "nơi dường như không bao giờ có đủ mồ mả, vì con người tiếp tục đóng đinh lẫn nhau và tước đoạt sự sống, không màng đến công lý và lòng thương xót".

Trong bối cảnh đó, Giáo hoàng kêu gọi họ xây dựng một “Vương quốc hòa bình trong gia đình, trường học, khu phố và cộng đồng tôn giáo của chúng ta”.

Theo AFP, kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng vào tháng 5-2025, Giáo hoàng Leo XIV đã nhiều lần kêu gọi hòa bình cho các điểm nóng xung đột trên toàn cầu. Giáo hoàng Leo XIV cũng đã nhiều lần kêu gọi giảm leo thang trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, kêu gọi các bên theo đuổi giải pháp ngoại giao.