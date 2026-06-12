Ông Trump chọn lãnh đạo tình báo mới sau lùm xùm tranh cãi 12/06/2026 06:22

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử người mới giữ vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia sau khi vấp phải nhiều tranh cãi khi bổ nhiệm người tạm quyền vào tuần trước.

Ngày 11-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Jay Clayton làm lãnh đạo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia sau khi vấp phải nhiều tranh cãi khi bổ nhiệm người tạm quyền cho vị trí này là ông Bill Pulte vào tuần trước, theo đài CNN.

“Rất ít người trong giới luật pháp được kính trọng ở tầm như ông Jay. Tôi mong Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Jay càng sớm càng tốt” - ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Jay Clayton hiện là Công tố viên Liên bang Khu vực Nam New York và là cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Ông Jay Clayton được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử giữ vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia. Ảnh: BLOOMBERG

Việc chọn ông Clayton diễn ra trong bối cảnh làn sóng phản đối dữ dội xoay quanh quyết định trước đó của ông Trump bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang (FHFA) Bill Pulte làm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia sau khi bà Tulsi Gabbard xin từ chức.

Việc bổ nhiệm ông Pulte, vốn là người không có kinh nghiệm về tình báo và an ninh quốc gia, giữ vị trí này đã vấp phải sự phản đối từ cả các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa, đồng thời gây nguy hiểm cho việc gia hạn các đạo luật tình báo quan trọng của chính phủ.

Kể từ khi ông Pulte, vốn là đồng minh trung thành của ông Trump, được chọn, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã giục ông Trump nhanh chóng chọn người đề cử chính thức có năng lực hơn. Trong vai trò tạm quyền, ông Pulte sẽ không cần sự thông qua của Thượng viện và có 7 tháng để làm việc.

Hôm 12-6, phóng viên chính trị của đài ABC News đã hỏi ông Trump về việc liệu ông có để ông Pulte tiếp tục làm lãnh đạo tình báo tạm quyền dù ông thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này hay không, ông Trump trả lời rằng ông Pulte “chỉ ở đó một thời gian ngắn” để “chúng ta có được một người rất tài năng - Jay Clayton, đảm nhiệm vị trí này”.

Tuy nhiên, ngoài các vụ án an ninh quốc gia mà ông Jay Clayton phụ trách khi là Công tố viên Liên bang Khu vực Nam New York, ông Clayton cũng thiếu kinh nghiệm trong việc thu thập thông tin tình báo và các vấn đề an ninh quốc gia.