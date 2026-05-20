Tình báo Moscow: Ukraine chuẩn bị tấn công Nga từ lãnh thổ một nước NATO 20/05/2026 05:34

(PLO)- Tình báo Nga cáo buộc Latvia cho phép Ukraine dùng lãnh thổ để triển khai UAV tấn công Nga, song Riga và Kiev bác bỏ, gọi đây là thông tin sai lệch.

Ngày 19-5, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga từ lãnh thổ Latvia - một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo SVR, Latvia đã cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ nước này để triển khai các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Nga, đài RT đưa tin.

SVR cho biết Ukraine “không có ý định chỉ giới hạn ở việc sử dụng các hành lang hàng không do các quốc gia Baltic cung cấp”.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

“Theo kế hoạch, UAV cũng sẽ được phóng trực tiếp từ lãnh thổ các nước này nhằm vào Nga, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận mục tiêu và nâng cao hiệu quả của các cuộc tấn công khủng bố” - tuyên bố nêu rõ.

SVR nói thêm rằng các kíp điều khiển UAV của Ukraine đã được triển khai tới Latvia, tại các căn cứ quân sự ở Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils và Jekabpils.

Theo cơ quan tình báo Nga, Kiev đã thuyết phục Riga đồng ý với chiến dịch này bằng cách khẳng định sai sự thật rằng Moscow sẽ không thể xác định chính xác địa điểm phóng UAV.

SVR bày tỏ “khó hiểu” trước “sự ngây thơ” của giới chức Latvia, cho rằng với các phương pháp trinh sát hiện đại và việc phân tích mảnh vỡ, hoàn toàn có thể xác định chính xác nơi UAV được phóng đi.

SVR cảnh báo Nga biết rõ vị trí các cơ quan đầu não tại Latvia và cho rằng việc Latvia là thành viên NATO cũng sẽ không ngăn được Moscow đáp trả nếu họ hỗ trợ Ukraine tấn công Nga.

SVR cũng chỉ trích điều mà họ gọi là “chứng bài Nga kiểu nguyên thủy” của giới lãnh đạo Latvia hiện nay, cho rằng điều này mạnh hơn cả “khả năng tư duy phản biện và bản năng tự bảo tồn”.

Theo phía Nga, Ukraine đang lên kế hoạch cho thêm nhiều cuộc tấn công UAV nhằm chứng minh với các “nhà tài trợ châu Âu” rằng Kiev vẫn đủ khả năng tiếp tục chiến đấu và gây tổn hại cho nền kinh tế Nga.

Lên tiếng về thông tin trên, Tổng thống Latvia - ông Edgars Rinkevics khẳng định Riga không cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga từ lãnh thổ hoặc không phận Latvia.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Latvia - bà Baiba Braze gọi báo cáo của SVR là “một chiến dịch tung tin sai lệch”. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Georgy Tikhy cũng cáo buộc SVR đưa ra “những tuyên bố sai sự thật”.