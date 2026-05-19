TGĐ tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom cảnh báo nguy cơ thảm họa ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 19/05/2026 05:17

(PLO)- Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev nói rằng tình hình xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang trở nên nghiêm trọng do các cuộc tấn công của Ukraine.

Ngày 18-5, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) - ông Alexey Likhachev kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để giảm leo thang tình hình xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (miền nam Ukraine) vì tình hình đang trở nên nghiêm trọng ở đó, theo hãng thông tấn TASS.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (miền nam Ukraine). Ảnh: TASS

Ông Likhachev cáo buộc rằng hàng chục cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và TP vệ tinh Energodar trong ngày qua. Người đứng đầu Rosatom cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng xã hội ở Energodar có thể "làm tình hình bất ổn đến mức nguy cơ thảm họa".

“Chúng ta đang tiến gần đến điểm không thể quay đầu. Và châu Âu phải củng cố nỗ lực để giảm leo thang tình hình xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Tình hình đang tiến đến điểm không thể quay đầu quá nhanh” - ông Likhachev nhấn mạnh.

Theo ông Likhachev, tình hình này tiềm ẩn rủi ro đối với các nước Đông Âu.

“Họ ở ngay đó. Biên giới các nước Đông Âu chỉ cách Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vài trăm km. Tôi muốn cảnh báo rằng kiểu chơi với lửa này sẽ gây nguy hiểm cho các nước Đông Âu” - ông Likhachev nói thêm.

Ông Likhachev cũng lưu ý rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phải "hết sức chú ý" đến tình hình leo thang xung quanh nhà máy.

"Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định và Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi ủng hộ chúng tôi trong việc này, rằng cơ sở hạ tầng xã hội và những người thực sự đảm bảo an toàn là một phần không thể thiếu của an ninh nhà máy" - ông Likhachev cho hay.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.