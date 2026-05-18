Mỹ, Trung Quốc thông tin chi tiết kết quả thượng đỉnh Donald Trump - Tập Cận Bình 18/05/2026 06:01

(PLO)- Nhà Trắng cho biết Trung Quốc dự kiến ​​mua ít nhất 17 tỉ USD sản phẩm nông nghiệp của Mỹ mỗi năm, trong khi đó Bắc Kinh cho hay cả hai bên đều hướng tới việc thúc đẩy thương mại hai chiều thông qua các biện pháp như giảm thuế đối ứng.

Ngày 17-5, trên trang web của mình, Nhà Trắng đăng tải một bản thông tin tóm tắt về kết quả hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước.

Theo đó, hai nhà lãnh đạo đạt được đồng thuận “về một số vấn đề sẽ tăng cường sự ổn định và niềm tin cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới”. Ông Trump và ông Tập nhất trí rằng Mỹ và Trung Quốc nên xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược trên cơ sở công bằng và có đi có lại.

Về quan hệ kinh tế, hai nhà lãnh đạo thành lập hai thể chế mới nhằm tối ưu hóa mối quan hệ kinh tế song phương: Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đàm phán thành công một số cam kết từ phía Trung Quốc, bao gồm việc Trung Quốc phê duyệt đợt mua ban đầu gồm 200 máy bay Boeing do Mỹ sản xuất, mua ít nhất 17 tỉ USD sản phẩm nông nghiệp của Mỹ mỗi năm vào các năm 2026, 2027 và 2028.

Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết Trung Quốc sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý của Mỹ để dỡ bỏ lệnh đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở chế biến thịt bò của Mỹ và nối lại nhập khẩu gia cầm từ các bang của Mỹ được xác định là không có dịch cúm gia cầm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh ngày 15-5. Ảnh: WHITE HOUSE

Về vấn đề quốc tế, bản tóm tắt của Nhà Trắng nêu rằng hai nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz, và nhất trí rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí. Đồng thời, Nhà Trắng cho biết ông Tập và ông Trump tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày, tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tổ chức họp báo thông tin về hội đàm Mỹ-Trung, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Theo ông Vương, ông Trump và ông Tập đã có những cuộc thảo luận dài về các vấn đề lớn liên quan quan hệ Trung Quốc-Mỹ và hòa bình, phát triển thế giới.

Ông Vương cho biết sự hiểu biết chính trị quan trọng nhất mà hai bên đạt được là thỏa thuận xây dựng "mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược". Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường trao đổi về chính sách đối ngoại, quan hệ quân sự, kinh tế và thương mại, y tế công cộng, nông nghiệp, du lịch, quan hệ nhân dân và thực thi pháp luật.

Về kinh tế, hai bên đã có cuộc thảo luận sâu rộng về quan hệ thương mại Mỹ-Trung, định hướng và đưa ra các biện pháp bảo đảm cho hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump đã đạt được những kết quả nhìn chung cân bằng và tích cực. Các kết quả bao gồm việc tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đạt được trong các cuộc tham vấn trước đó, thành lập một hội đồng thương mại và một hội đồng đầu tư, giải quyết các mối quan ngại của nhau về việc tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp, và mở rộng thương mại hai chiều trong khuôn khổ giảm thuế đối ứng.

Đối với các vấn đề quốc tế, ông Vương cho biết ông Trump và ông Tập có những cuộc trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề cùng quan tâm.

Về tình hình Trung Đông, ông Tập đã nêu rõ lập trường nhất quán của Trung Quốc là việc sử dụng vũ lực không thể giải quyết vấn đề và đối thoại là lựa chọn đúng đắn duy nhất. Trung Quốc khuyến khích Mỹ và Iran tiếp tục giải quyết những khác biệt và tranh chấp thông qua đàm phán, bao gồm vấn đề hạt nhân. Bắc Kinh cũng kêu gọi mở lại eo biển Hormuz càng sớm càng tốt và tin rằng giải pháp cơ bản cho bế tắc ở eo biển nằm ở việc đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài.

Về cuộc khủng hoảng Ukraine, cả Trung Quốc và Mỹ đều mong muốn cuộc xung đột sớm kết thúc, và cả hai đều đã nỗ lực rất nhiều để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình theo những cách riêng của mình, theo ông Vương.

Bên cạnh đó, tại hội nghị thượng đỉnh, Trung Quốc và Mỹ đều nhất trí về tầm quan trọng sống còn của việc bảo vệ hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan.

“Ấn tượng của chúng tôi sau hội nghị thượng đỉnh là phía Mỹ hiểu lập trường của Trung Quốc, xem xét nghiêm túc những lo ngại của Trung Quốc, và giống như phần còn lại của cộng đồng quốc tế, không đồng tình hay chấp nhận việc Đài Loan tiến tới độc lập” - bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc nói.