Israel tuyên bố hạ sát 'kiến trúc sư' vụ tấn công ngày 7-10-2023, Hamas xác nhận 16/05/2026 19:33

Ngày 16-5, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã hạ sát ông Izz al-Din al-Haddad – lãnh đạo cánh quân sự của nhóm vũ trang Hamas trong cuộc không kích tối 15-5, theo tờ The Times of Israel.

"Lực lượng Phòng vệ Israel và Cơ quan An ninh Nội địa Israel (ISA) thông báo rằng hôm qua, trong một cuộc tấn công chính xác vào khu vực TP Gaza (bắc Gaza), Izz al-Din al-Haddad đã bị tiêu diệt” - theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Ông Izz al-Din Haddad trong một video của Hamas vào năm 2022. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Hãng tin AFP dẫn lời 2 thành viên cấp cao Hamas xác nhận ông al-Haddad đã thiệt mạng.

"Chỉ huy cấp cao Izz al-Din al-Haddad đã bị ám sát trong một cuộc tấn công của Israel nhắm vào một căn hộ và một phương tiện dân sự ở TP Gaza ngày hôm qua" – một quan chức cấp cao của Hamas cho biết.

Theo một nguồn tin khác của Hamas, ông al-Haddad đã bị hạ sát cùng vợ và con gái.

Phía Israel mô tả ông al-Haddad là "kiến trúc sư" trong vụ tấn công ngày 7-10-2023 nhằm vào Israel.

Kể từ vụ tấn công ngày 7-10-2023, lực lượng và các cơ quan tình báo Israel đã tiến hành một chiến dịch rộng lớn nhắm vào các lãnh đạo chính trị cấp cao và các chỉ huy của nhóm này ở Gaza và khắp khu vực. Ông al-Haddad được cho là người đã nắm giữ vai trò chỉ huy quân sự và lãnh đạo Hamas ở Gaza, sau khi ông Mohammed Sinwar bị hạ sát vào tháng 5-2025.