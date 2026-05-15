Ông Tập và ông Trump cùng lên tiếng về chuyến thăm ‘lịch sử và cột mốc’ 15/05/2026 12:16

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào ngày gặp làm việc cấp cao thứ hai, trước khi Tổng thống Trump kết thúc chuyến thăm.

Ngày 15-4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào ngày gặp làm việc cấp cao thứ hai. Theo lời Tổng thống Trump, buổi làm việc tập trung vào các vấn đề kinh tế và điều mà ông mô tả là mối quan hệ “rất bền chặt” với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Trước khi bắt đầu buổi trà đàm song phương, hai lãnh đạo đã có buổi trao đổi với báo giới, theo đài CNN.

Tổng thống Trump nói rằng Chủ tịch Tập là “một người mà tôi vô cùng tôn trọng” và “thực sự đã trở thành một người bạn”.

“Chúng tôi đã giải quyết rất nhiều vấn đề mà những người khác có lẽ không thể giải quyết được, và mối quan hệ này là một mối quan hệ rất bền chặt” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết cuộc chiến với Iran cũng là một chủ đề được thảo luận, đồng thời cho rằng Trung Quốc có cùng quan điểm với Mỹ trong việc muốn xung đột chấm dứt và eo biển Hormuz được thông suốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi với báo giới trước buổi làm việc song phương trưa 15-5 tại Bắc Kinh. Ảnh: Rapid Response 47/X

“Chúng tôi đã thảo luận về Iran và có quan điểm rất giống nhau. Chúng tôi không muốn Iran có vũ khí hạt nhân và cũng muốn eo biển Hormuz được thông suốt” - ông Trump nói.

Gọi quan hệ song phương là “rất bền chặt”, ông Trump cho rằng ông và ông Tập đã giải quyết được nhiều vấn đề mà “những người khác có lẽ không thể giải quyết”.

Ông Trump mô tả chuyến thăm "mang tính lịch sử và cột mốc”, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã nhất trí xây dựng một “mối quan hệ chiến lược mang tính xây dựng”.

Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyến thăm “có thể được xem là một cột mốc”, đồng thời cho biết hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác cũng như đồng thuận về các vấn đề quốc tế, theo tờ South China Morning Post.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng tiết lộ ông chọn Trung Nam Hải làm địa điểm tiếp đón để đáp lại sự hiếu khách mà ông từng nhận được trong chuyến thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida vào năm 2017.

Trong cuộc trò chuyện, ông Trump hỏi liệu các lãnh đạo thế giới khác có thường xuyên được mời tới Trung Nam Hải hay không. Ông Tập trả lời ngắn gọn: “Rất hiếm”.

Ông Trump cũng đề cập chuyến thăm ông Tập đến Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

“Chúng tôi sẽ tiếp đón ở mức cao nhất và hy vọng khi rời đi ông sẽ cảm thấy ấn tượng như cách mà tôi đang rất ấn tượng với Trung Quốc” - ông Trump nói.