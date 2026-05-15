Ông Tập tiếp ông Trump tại khu phức hợp Trung Nam Hải 15/05/2026 10:40

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu phức hợp Trung Nam Hải trong ngày cuối chuyến thăm của ông Trump đến Trung Quốc.

Sáng 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến khu phức hợp Trung Nam Hải trong ngày làm việc cuối cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc, đài CNN đưa tin.

Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay, chụp ảnh chung trước khi tham dự tiệc trà song phương và bữa trưa làm việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón tại khu phức hợp Trung Nam Hải ở Bắc Kinh vào ngày 15-5. Ảnh: AFP/Pool

Ông Trump dự kiến ở lại Trung Nam Hải trong khoảng ba giờ tới. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump sẽ kết thúc vào ngày 15-5, nhưng trước đó ông vẫn còn tham gia thêm một số hoạt động trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh.

Sau khi kết thúc bữa trưa, ông Trump sẽ rời Trung Quốc để trở về Mỹ.

Khu phức hợp Trung Nam Hải là trụ sở của đảng Cộng sản Trung Quốc, được coi là biểu tượng quyền lực của Trung Quốc hiện đại giống như Nhà Trắng của Mỹ hay điện Kremlin của Nga.

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến về Trung Nam Hải vào sáng 15-5. Ảnh: AFP

Khu phức hợp Trung Nam Hải nhìn từ Tử Cấm Thành vào ngày 15-5. Ảnh: CNA

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 15-5 cho biết ông Trump và ông Tập đã đạt được "một loạt các thỏa thuận mới" trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 14-5.

"Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí xử lý thích đáng các mối quan ngại của nhau và tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực" - bộ này cho biết, thêm rằng cuộc hội đàm "thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc thêm lòng tin tưởng lẫn nhau".