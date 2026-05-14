VIDEO: Những khoảnh khắc viral trong ngày đầu chuyến thăm của ông Trump ở Trung Quốc

Sáng 14-5, Tổng thống Donald Trump cùng phái đoàn quan chức, các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã được đón tiếp trang trọng trong khuôn khổ chuyến thăm đến Trung Quốc.
Nhiều khoảnh khắc trong chuyến thăm đã viral trên mạng xã hội toàn cầu.
Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là màn bắt tay nhiệt tình giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Video ghi lại cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thích thú với kiến trúc của Đại lễ đường Nhân Dân cũng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.
Một khoảnh khắc thú vị khác là cảnh tỉ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành tập đoàn Tesla say mê check-in bên ngoài trước Đại lễ đường Nhân dân trong lúc mọi người chụp ảnh tập thể.