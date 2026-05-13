VIDEO: Tổng thống Trump được chào đón trọng thể khi đến Bắc Kinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh vào tối 13-5 để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến 15-5.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ trong gần 9 năm qua và là chuyến thăm thứ hai của ông Trump kể từ tháng 11-2017.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển của thế giới.

Theo đài CNN, chuyên cơ Tổng thống Trump đã hạ cánh xuống Bắc Kinh trong lễ đón trọng thể với đầy đủ nghi thức.

Chủ tịch Tập đã cử Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính dẫn đầu phái đoàn tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Hàn được xem là đặc phái viên của ông Tập trong các sự kiện ngoại giao và năm ngoái từng tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump.

Theo Nhà Trắng, các quan chức có mặt tại sân bay còn có Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc.

Tổng thống Mỹ cũng được chào đón bởi 300 thanh niên Trung Quốc mặc đồng phục xanh trắng đồng bộ, diễu hành dọc đường băng và cầm cờ Trung Quốc, cùng đội danh dự quân đội và ban nhạc quân đội.

Ông Tập sẽ chính thức đón tiếp ông Trump vào sáng 14-5 theo giờ địa phương.