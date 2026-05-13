Bộ trưởng Hegseth đi cùng ông Trump đến Trung Quốc, động thái hiếm trong thông lệ ngoại giao 13/05/2026 06:09

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là người đứng đầu Lầu Năm Góc đầu tiên sau nhiều thập niên tháp tùng một tổng thống Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, một động thái hiếm thấy trong thông lệ ngoại giao giữa hai nước, theo tờ South China Morning Post.

Theo Nhà Trắng, chiều 12-5, ông Hegseth đã lên chuyên cơ Air Force One cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump để tới Bắc Kinh.

Ông Trump dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14 và 15-5.

Theo South China Morning Post, đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ và bộ trưởng quốc phòng cùng tới Trung Quốc kể từ chuyến thăm của Tổng thống Richard Nixon năm 1972.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: BLOOMBERG

Đây cũng sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Hegseth kể từ khi nhậm chức, đồng thời là lần đầu tiên sau gần 8 năm một bộ trưởng quốc phòng Mỹ tới Trung Quốc.

Các bộ trưởng quốc phòng Mỹ trước đây thường sắp xếp các chuyến thăm Trung Quốc dưới dạng các chuyến đi riêng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gần nhất thăm Trung Quốc là ông James Mattis vào tháng 6-2018.

Hiện chưa rõ liệu Bộ trưởng Hegseth có gặp người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân tại Bắc Kinh hay không.

Hai người mới chỉ gặp trực tiếp một lần, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng tại Malaysia vào tháng 10-2023.

Tại cuộc gặp đó, ông Hegseth nhắc lại những phát biểu ông từng đưa ra trong cuộc điện đàm với ông Đổng Quân hồi tháng 9-2025 rằng Washington không có ý định châm ngòi xung đột.

Đáp lại, ông Đổng Quân nói rằng Trung Quốc “hy vọng Mỹ sẽ có hành động cụ thể để chứng minh cho tuyên bố không kiềm chế Trung Quốc và không tìm kiếm xung đột”.