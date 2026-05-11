Quan chức Mỹ-Trung sắp gặp nhau tại Hàn Quốc trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập 11/05/2026 08:11

(PLO)- Trung Quốc và Mỹ cho biết các quan chức kinh tế của hai nước sẽ đàm phán tại Hàn Quốc, trước thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 10-5, Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết các quan chức cấp cao hai nước sẽ đàm phán tại Hàn Quốc trong những ngày tới, trước thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng tin AFP.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong, quan chức kinh tế hàng đầu của Bắc Kinh, sẽ tham dự các “cuộc tham vấn về các vấn đề kinh tế và thương mại song phương” tại Hàn Quốc vào ngày 12 và 13-5.

Xác nhận thông tin trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent viết trên mạng xã hội X: “Vào thứ Tư [ngày 13-5], tôi sẽ dừng chân tại Seoul để thảo luận với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, trước khi tiếp tục tới Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trong cuộc gặp vào tháng 7-2025. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với ông Tập. Lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được cho là sẽ tập trung vào việc hạ nhiệt căng thẳng liên quan thương mại và vấn đề đảo Đài Loan, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông phủ bóng lên chương trình nghị sự.

Dù Washington và Bắc Kinh đã áp thuế trả đũa lẫn nhau đối với hàng xuất khẩu của mỗi bên từ một năm trước, ông Trump và ông Tập đã nhất trí về một thỏa thuận tạm hoãn thuế kéo dài một năm tại cuộc gặp ở Hàn Quốc hồi tháng 10-2025.

Ông Hà và ông Bessent là các trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc và Mỹ trong toàn bộ các vấn đề thương mại và kinh tế.

Các cuộc đàm phán lần này nhiều khả năng sẽ hoàn tất những nội dung cuối cùng cho các thông báo dự kiến được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập.

Ông Bessent cho biết trước đó ông sẽ có các cuộc thảo luận tại Tokyo với Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi và Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama, cùng đại diện từ khu vực công và tư nhân vào ngày 12-5.

“An ninh kinh tế là an ninh quốc gia, và tôi mong đợi một loạt cuộc tiếp xúc hiệu quả khi chúng tôi thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế ‘Nước Mỹ trước tiên’ của Tổng thống Trump” - ông Bessent nói.