Ngoại trưởng Iran đến Trung Quốc, gặp ông Vương Nghị 06/05/2026 16:25

(PLO)- Hội đàm với Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi sớm mở lại eo biển Hormuz, ủng hộ cơ chế an ninh khu vực do các nước Trung Đông và vùng Vịnh tự dẫn dắt.

Ngày 6-5, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi đã có chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi chiến sự giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Vào sáng cùng ngày, ông Araghchi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi (trái) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Bắc Kinh ngày 6-5. Ảnh: IRNA

Theo tờ South China Morning Post, khi trao đổi với ông Araghchi, ông Vương đã kêu gọi sớm mở lại eo biển Hormuz.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương nhấn mạnh rằng các quốc gia vùng Vịnh và Trung Đông “nên tự nắm lấy tương lai của mình”, đồng thời cho biết Trung Quốc ủng hộ “việc thiết lập một khuôn khổ hòa bình và an ninh khu vực do chính các nước trong khu vực dẫn dắt”.

“Liên quan vấn đề eo biển, cộng đồng quốc tế đều có chung quan ngại về việc khôi phục hoạt động đi lại an toàn và bình thường qua khu vực này. Trung Quốc hy vọng các bên liên quan sẽ sớm đáp ứng những lời kêu gọi mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế” - thông cáo nêu.

Phái đoàn Iran hội đàm với phía Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh ngày 6-5. Ảnh: IRNA

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định: “Iran sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và phẩm giá dân tộc, đồng thời tiếp tục xây dựng đồng thuận thông qua đàm phán hòa bình và tìm kiếm một giải pháp toàn diện, lâu dài".

Theo thông cáo, ông Araghchi cho rằng trong giai đoạn hiện nay, ưu tiên hàng đầu là sớm giải quyết việc mở lại eo biển Hormuz. Ông đồng thời bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy hòa bình và chấm dứt xung đột, cũng như ủng hộ việc thiết lập một khuôn khổ khu vực hậu chiến bảo đảm cân bằng giữa phát triển và an ninh.

Phía Iran chưa thông tin về nội dung cuộc hội đàm.

Theo Al Jazeera, thời điểm của chuyến thăm này diễn ra mang ý nghĩa đáng chú ý.

Theo đó, ông Araghchi đến Bắc Kinh chỉ vài ngày trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc. Ông Trump được cho là đang gây sức ép để Bắc Kinh làm nhiều hơn nhằm buộc Iran mở lại eo biển Hormuz.