Truyền thông Ấn Độ đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 06/05/2026 12:37

(PLO)- Báo chí Ấn Độ đưa tin đậm nét về các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ song phương.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5.

Truyền thông Ấn Độ đã đưa tin đậm nét về sự kiện này.

Tờ United News of India đưa tin rằng Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai đã đón tiếp nồng hậu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sau khi máy bay chở các đại diện Việt Nam hạ cánh ở New Delhi.

Theo United News of India, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đón tiếp theo nghi thức tại Phủ Tổng thống Ấn Độ vào ngày 6-5. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về toàn bộ quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu quan trọng.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ gặp Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và các lãnh đạo cấp cao khác của Ấn Độ.

“Ấn Độ và Việt Nam có quan hệ lịch sử và văn minh lâu đời, bắt nguồn từ cuộc đấu tranh chung chống thực dân và được củng cố qua nhiều thập niên kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1972” - theo bản tin của United News of India.

Cũng theo tờ báo, trong những năm qua, quan hệ song phương đã mở rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng và văn hóa. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 16 tỉ USD trong giai đoạn 2025-2026, với hợp tác ngày càng tăng trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng và công nghệ. Hợp tác quốc phòng và an ninh cũng được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi thường xuyên, tập trận chung và các sáng kiến nâng cao năng lực.

United News of India nhắc lại rằng Thủ tướng Modi đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nhấn mạnh rằng tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tờ The New Indian Express đưa tin về chuyến thăm, đồng thời dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal rằng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương vững mạnh.

Tờ The Times of India đưa tin về hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại bang Bihar. Thống đốc bang Bihar - ông Syed Ata Hasnain và Thủ hiến bang Samrat Choudhary đã ra đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Gaya.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau đó di chuyển bằng đường bộ từ sân bay tới thị trấn Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) và dâng hương tại Đại Giác Tự – địa điểm được xem là nơi Đức Phật đạt tới giác ngộ.

“Chuyến thăm này phản ánh mối liên kết văn hóa và tâm linh sâu sắc giữa Ấn Độ và Việt Nam. Dựa trên di sản chung của Phật giáo, những hoạt động như vậy tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu nhân dân và củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia. Đây cũng là minh chứng cho quan hệ đối tác ngày càng phát triển và thiện chí hợp tác, mở đường cho việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, tâm linh và ngoại giao” - The Times of India dẫn thông cáo báo chí của Ủy ban Quản lý Đền Bodh Gaya.

Trang News on Air đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Modi, cho biết nhiều biên bản ghi nhớ sẽ được ký kết và trao đổi sau cuộc hội đàm.

“Ấn Độ và Việt Nam có quan hệ lịch sử và văn minh lâu đời, không ngừng được củng cố và phát triển qua các năm. Các hoạt động tiếp xúc cấp cao lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương vững mạnh, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới giữa Ấn Độ và Việt Nam” - News on Air nhận định.