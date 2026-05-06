Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM: Sức hút của mảnh đất ‘đến rồi không muốn rời đi’ 06/05/2026 09:48

(PLO)- Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey nhận định về sức hút của TP.HCM với người dân Ấn Độ và bạn bè quốc tế, cho rằng đây là một mảnh đất "đến rồi không muốn rời đi".

Sáng 5-5, ông Vipra Pandey - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM đã có những chia sẻ cởi mở với Báo Pháp Luật TP.HCM về những trải nghiệm đáng nhớ của ông sau gần một năm rưỡi công tác và gắn bó với thành phố.

Dù mới gắn bó với TP.HCM gần một năm rưỡi, ông Pandey đã dành nhiều tình cảm đặc biệt cho nhịp sống, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Dưới lăng kính của nhà ngoại giao, thành phố không chỉ là môi trường làm việc lý tưởng mà còn là điểm dừng chân đầy sức hút đối với cộng đồng quốc tế.

Chia sẻ về quãng thời gian công tác tại TP.HCM, ông cho biết ông đã chứng kiến nhiều sự chuyển mình tích cực và những diễn biến tốt đẹp trong quan hệ song phương. Môi trường làm việc năng động tại đây mang lại cho ông cảm giác thỏa mãn và nhiều trải nghiệm thú vị.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey. Ảnh: TLSQ Ấn Độ tại TP.HCM

"Trước khi sang nhận nhiệm vụ, như thường lệ, tôi cũng trao đổi với những người từng có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Hầu như tất cả đều nói rằng bạn sẽ khó tìm được một nhiệm kỳ nào tốt hơn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và sau một năm rưỡi sống tại đây, tôi hoàn toàn đồng ý" - ông Pandey chia sẻ.

Không chỉ hài lòng về phương diện công việc, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM còn đặc biệt ấn tượng với chất lượng cuộc sống tại thành phố. Trong các buổi tiếp đón các đoàn công tác từ quê nhà, ông luôn khẳng định niềm tin vào môi trường sống thân thiện, cởi mở của Việt Nam: "Tôi không có điều gì phải phàn nàn, mọi thứ đều rất phù hợp, đặc biệt với người Ấn Độ, và có lẽ với cả những nơi khác trên thế giới".

Minh chứng rõ nét nhất cho sức hấp dẫn của thành phố, theo ông Pandey, chính là sự gắn bó sâu sắc của cộng đồng khoảng 10.000 người Ấn Độ đang sinh sống tại TP.HCM.

Qua những lần tiếp xúc, ông nhận thấy một điểm chung thú vị: "Hầu như tất cả đều không muốn rời đi. Họ đến đây theo nhiệm kỳ 2 hoặc 3 năm nhưng rồi ở lại 5, 6, 7 năm. Không ai thực sự muốn rời đi. Ngay cả những người đã rời đi, một số cũng quay lại nhiệm kỳ thứ hai hoặc thứ ba. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó và nếu sau này có cơ hội, tôi cũng muốn quay lại lần nữa".

Lễ kỷ niệm Eid do Cộng đồng Indian Milaap Việt Nam tổ chức diễn ra tại khuôn viên Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ ngày 4-4, quy tụ đông đảo người Ấn tại Việt Nam cùng bạn bè Việt Nam, trong không khí ấm áp, gắn kết và tràn đầy niềm vui. Ảnh: TLSQ Ấn Độ tại TP.HCM

Hòa nhịp vào đời sống văn hóa bản địa, ẩm thực Việt Nam cũng để lại dấu ấn khó phai đối với vị đại diện ngoại giao. Dù duy trì thói quen ăn chay, ông vẫn tìm thấy sự phong phú trong cách chế biến của người Việt.

"Về ẩm thực, tôi chưa có cơ hội thử hết vì tôi ăn chay, nên một phần lớn các món ăn chưa thể trải nghiệm. Tuy vậy, những gì tôi đã thử đều rất tuyệt vời" - ông bày tỏ sự thích thú khi trải nghiệm các nhà hàng thuần chay phục vụ món Việt tại thành phố, đồng thời khẳng định đây là một nét văn hóa rất đáng để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Từ những nền tảng gắn kết văn hóa và con người sâu sắc đó, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đang tích cực phối hợp cùng Sở Ngoại vụ, các trường đại học và viện nghiên cứu để mang đến nhiều không gian giao lưu cho người dân hai nước trong thời gian tới.

Theo ông Pandey, chuỗi hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn là ngày hội văn hóa thiết thực.

"Năm nay kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện, còn năm sau là 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì vậy, trong hai năm này, chúng tôi đề xuất tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện, cũng như các lễ hội quy mô nhỏ" - ông kỳ vọng về các chương trình sẽ được triển khai trong 5 đến 6 tháng tới.