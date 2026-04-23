Kỷ niệm Quốc khánh Hà Lan: Thắt chặt hợp tác 'thuận thiên' với TP.HCM 23/04/2026 22:36

(PLO)- TP.HCM và Hà Lan đã cùng điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương, khẳng định cam kết đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quản lý nước, hạ tầng và đổi mới sáng tạo.

Tối 23-4 tại TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Hà Lan đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Hà Lan (27-4) và Ngày Nhà Vua Hà Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những nét tương đồng và sự gắn kết lịch sử giữa hai quốc gia.

Nhắc đến biểu tượng văn hóa Hà Lan và danh họa Van Gogh với những tác phẩm gắn liền với yếu tố "nước", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ: "Tư duy ‘sống chung với nước’, chuyển từ cách tiếp cận trị thủy, chinh phục thiên nhiên sang thích ứng thuận thiên, là bài học quý giá mà Hà Lan đã và đang chia sẻ với thế giới, trong đó có Việt Nam".

Ông Bùi Minh Thạnh (trái), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng ông Kees van Baar (phải), Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam nhân ngày Quốc lễ của nhân dân Hà Lan. Ảnh: XUÂN KHU/TTXVN

Theo ông Bùi Minh Thạnh, từ những liên hệ thương mại đầu tiên tại Hội An cách đây 4 thế kỷ, quan hệ Việt Nam - Hà Lan không ngừng phát triển, chính thức nâng cấp lên Đối tác Toàn diện vào năm 2019. Năm 2025 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Hà Lan duy trì vị thế đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, với kim ngạch song phương đạt 14,3 tỉ USD và tổng vốn đầu tư gần 15 tỉ USD.

Riêng tại TP.HCM, Hà Lan hiện là nhà đầu tư EU lớn nhất với hơn 8,2 tỉ USD. Thành phố hiện có quan hệ hữu nghị với 3 địa phương của Hà Lan (Rotterdam, Eindhoven, Emmen) và đang phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác Hà Lan trong việc xây dựng đề án chống ngập tổng thể, cũng như phát triển cảng biển, cảng hàng không bền vững.

Về phía Hà Lan, bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM, nhấn mạnh Ngày Quốc khánh (27-4) đồng thời là dịp kỷ niệm sinh nhật Quốc vương Willem-Alexander, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc đối với sự đoàn kết quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh; ông Kees van Baar (thứ hai từ phải sang), Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam; bà Raissa Marteaux (ngoài cùng bên trái), Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM chúc mừng ngày Quốc lễ của nhân dân Hà Lan. Ảnh: XUÂN KHU/TTXVN

"Ngày Quốc khánh không đơn thuần là một lễ kỷ niệm. Đây là một nét văn hóa rất riêng của Hà Lan - một biểu tượng sống động cho sự giao thoa giữa truyền thống và đổi mới. Đây là khoảnh khắc của sự dũng cảm, tự do để thể hiện, thử nghiệm và đổi mới cùng nhau" - bà Raissa Marteaux phát biểu.

Đánh giá về quan hệ song phương, Tổng Lãnh sự khẳng định mối liên kết này được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự cam kết cùng kiến tạo tương lai. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, nhân dân hai nước đều cho thấy khả năng thích ứng nhanh nhạy, biết kết hợp công nghệ để tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Bà Raissa Marteaux tái khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan luôn sẵn sàng đồng hành cùng quá trình chuyển đổi của Việt Nam và tham vọng phát triển của TP.HCM, đặc biệt trong các lĩnh vực: quản lý nước, nông nghiệp bền vững, giáo dục và công nghệ bán dẫn.