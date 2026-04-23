Chủ quan với cúm B, nhiều người rơi vào nguy kịch 23/04/2026 15:48

(PLO)- Cúm B đang gây nhiều ca bệnh nguy kịch với diễn biến nhanh, từ triệu chứng nhẹ đến suy hô hấp, buộc phải thở máy.

Ngày 23-4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết đơn vị đang tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp mắc cúm B trong tình trạng nguy kịch.

Nhiều trường hợp khi khởi phát chỉ có các biểu hiện không điển hình như mệt mỏi, đau đầu, sốt hoặc ho nhẹ. Nhưng sau một thời gian ngắn, bệnh nhanh chóng chuyển nặng, gây ra tình trạng viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí có bệnh nhân phải can thiệp hỗ trợ thở máy để duy trì sự sống.

Nhiều ca bệnh cảnh phức tạp

Bệnh nhân đầu tiên là bà TTN (77 tuổi), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp sau 4 ngày mệt mỏi, đau đầu và buồn nôn. Do không đo thân nhiệt thường xuyên, gia đình lầm tưởng bà chỉ bị cảm thông thường nên chủ quan trong việc theo dõi. Đến khi vào viện, bà N đã phải thở oxy qua gọng kính với lưu lượng 2-3 lít/phút.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với cúm B, kèm theo tổn thương viêm phổi trên nền tiền sử tăng huyết áp. Các bác sĩ nhận định, yếu tố tuổi tác cùng bệnh nền đã làm giảm dự trữ chức năng hô hấp và khả năng đáp ứng của cơ thể, khiến nguy cơ diễn biến nặng tăng cao.

Cúm B đang gây nhiều ca bệnh nguy kịch với diễn biến nhanh, từ triệu chứng nhẹ đến suy hô hấp, buộc phải thở máy. Ảnh: BVCC

Trường hợp khác là ông NHH (60 tuổi, Hải Dương), người có tiền sử đái tháo đường 6 năm và viêm gan B 7 năm. Bệnh khởi phát khoảng 9 ngày trước khi nhập viện với triệu chứng sốt và mệt mỏi. Sau khi được chẩn đoán mắc cúm B, ông H đã điều trị kháng virus tại một cơ sở y tế tư nhân trong 7 ngày và đã hết sốt.

Tuy nhiên, 3 ngày gần đây, tình trạng mệt mỏi tăng lên, xuất hiện khó thở trở lại kèm sốt. Kết quả chụp phổi tại cơ sở y tế địa phương ghi nhận tổn thương nặng, ông buộc phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân đang trong tình trạng viêm phổi tiến triển nghiêm trọng trên nền cúm B.

Tình trạng nặng nhất được ghi nhận ở bệnh nhân HNT (65 tuổi, Hà Nội). Ông T có tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm và từng nhiều lần phải nhập viện vì các đợt cấp.

Trong đợt này, bệnh khởi phát với triệu chứng sốt cao liên tục từ 39-40°C, kèm theo ho có đờm và tình trạng khó thở tăng dần. Khi nhập viện, bệnh nhân đã suy hô hấp nặng, phải sử dụng oxy lưu lượng cao rồi chuyển sang thở máy không xâm nhập.

Tuy nhiên, do tình trạng không cải thiện, các bác sĩ buộc phải đặt nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy. Theo đánh giá chuyên môn, cúm B trên nền bệnh phổi mạn tính ở bệnh nhân này đang gợi ý biến chứng bội nhiễm nấm xâm lấn. Đây là một loại biến chứng rất nặng, thường xuất hiện ở những người có bệnh hô hấp mạn tính hoặc hệ miễn dịch suy giảm.

Cúm B có thể khởi phát chuỗi diễn biến nặng

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết cúm B vốn là bệnh nhiễm virus đường hô hấp thông thường với các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho hay sổ mũi.

Ở người khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi. Tuy nhiên, với người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền, virus cúm B có thể khiến bệnh tiến triển rất nhanh thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc gây ra tình trạng bội nhiễm.

"Điều đáng lo ngại là cúm B có biểu hiện ban đầu không đặc hiệu. Nhiều bệnh nhân chỉ đến viện khi đã xuất hiện khó thở hoặc tình trạng toàn thân xấu đi rõ rệt, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt, ở những người mắc COPD, đái tháo đường, bệnh gan, suy thận, cúm B có thể là yếu tố khởi phát chuỗi diễn biến nặng, bao gồm cả bội nhiễm vi khuẩn và nấm xâm lấn", bác sĩ Bằng nhấn mạnh.

Bác sĩ khoa Cấp cứu đang điều trị cho bệnh nhân mắc cúm B biến chứng nặng. Ảnh: BVCC

Trước diễn biến phức tạp của các ca bệnh, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng nguy cơ cao như người già và người có bệnh lý nền, cần hết sức thận trọng. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt, mệt mỏi, ho, đau nhức hoặc khó thở trong vòng 1-2 ngày, bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời.

Người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc tại nhà trong thời gian dài, kể cả các loại thuốc kháng virus, bởi bệnh vẫn có khả năng diễn biến nặng nếu không có sự theo dõi và can thiệp y tế đầy đủ. Trường hợp gia đình có người thân biểu hiện ho, sốt, sổ mũi, cần chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát và áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm cho người xung quanh.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine cúm định kỳ hàng năm. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và hạn chế tối đa các diễn biến nặng dẫn đến tử vong. Thực tế từ các ca bệnh cho thấy cúm B không đơn thuần là một bệnh lý nhẹ mà có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với những người có sức khỏe yếu hoặc mắc bệnh mạn tính nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.