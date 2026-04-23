Đề xuất nhà nước chi 1.150 tỉ hỗ trợ cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức 23/04/2026 13:17

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất ngân sách nhà nước chi hơn 1.150 tỉ đồng để hỗ trợ vận hành và thu hút nhân lực cho cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Dự thảo Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đi vào hoạt động quy định mức hỗ trợ tài chính đáng kể nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao làm việc tại cơ sở mới.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đào tạo theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với từng nhóm đối tượng và vị trí việc làm, nhằm bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu tại cơ sở 2 của hai bệnh viện nêu trên. Dự kiến ngân sách nhà nước chi khoảng 161 tỉ đồng.

Ngân sách nhà nước cũng chi hỗ trợ cho nhân viên, người lao động tại cơ sở 2 trong giai đoạn từ khi đi vào hoạt động đến khi tự đảm bảo được chi phí, tối đa đến hết ngày 31-12-2028.

Trong đó, mức hỗ trợ tối đa về chi phí thuê nhà lưu trú cho viên chức, người lao động luân phiên từ Hà Nội đến Ninh Bình để làm việc là 2,5 triệu đồng/tháng/người. Mức hỗ trợ về chi phí vận chuyển, đi lại hàng ngày giữa hai cơ sở (cơ sở 1 và cơ sở 2) là 3,6 triệu đồng/xe/ngày.

Về chi phí thu hút nhân lực tại cơ sở 2, mức chi bình quân cho mỗi viên chức, người lao động khoảng từ 11,6-15,6 triệu đồng/người/tháng, cụ thể như sau:

Vị trí, chức danh công tác Mức chi phí thu hút nhân lực (triệu đồng) Y, bác sĩ 15,6 Điều dưỡng 12,2 Các vị trí phục vụ khác (hành chính, hộ lý...) 11,6

Về phần này, dự kiến ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 992,7 tỉ đồng.

Như vậy, tổng đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ là hơn 1.150 tỉ đồng trong 3 năm.

Toàn cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, những ngày cuối tháng 11-2025. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo báo cáo đánh giá tác động của Bộ Y tế, các chính sách hỗ trợ này giúp duy trì đội ngũ nhân lực chất lượng cao, ổn định đời sống cán bộ trong bối cảnh nguồn thu tại cơ sở mới chưa ổn định.

Chính sách cũng góp phần giảm áp lực tài chính ngắn hạn để các bệnh viện tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị, chuyên môn và dịch vụ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực hệ thống y tế tuyến cuối và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Dù vậy, Bộ Y tế nhận định các chính sách hỗ trợ này làm gia tăng áp lực chi ngân sách nhà nước và có thể gây ra sự thiếu công bằng đối với các bệnh viện khác đã đầu tư cơ sở 2 nhưng không được hỗ trợ tương tự.

Việc áp dụng cơ chế riêng cũng có thể ảnh hưởng đến tính thống nhất của hệ thống pháp luật, dẫn đến khả năng phát sinh yêu cầu áp dụng tương tự từ các đơn vị khác, làm gia tăng xu hướng “đặc thù hóa chính sách”, nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ gây phân tán nguồn lực và khó khăn trong quản lý.