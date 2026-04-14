Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 phải hoạt động trong quý II-2026 14/04/2026 14:11

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu dứt khoát đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào hoạt động trong quý II-2026, đồng thời hoàn thiện cơ chế đặc thù vận hành chậm nhất trong tháng 4 này.

Ngày 14-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

Nội dung cuộc họp tập trung vào tình hình triển khai nhiệm vụ của Bộ Y tế, các đề xuất kiến nghị về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là việc xử lý các tồn đọng liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.

Quyết tâm tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm việc triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các bộ, ngành và các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhiệm vụ phải rõ ràng, có thời hạn và đo lường bằng kết quả cụ thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế. Ảnh: NHẬT BẮC

Người đứng đầu Chính phủ giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các bộ để xử lý các vướng mắc. Đối với dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, ông chỉ rõ các khó khăn hiện nay chủ yếu nằm ở công tác phối hợp và thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cùng các bộ liên quan.

Do đó, các Bộ Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an cần huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ các biện pháp để hoàn thiện hồ sơ thi công, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, cấp phép môi trường. Mục tiêu dứt khoát là phải đưa hai bệnh viện này đi vào hoạt động trong quý II năm nay.

Riêng Bộ Y tế được giao chủ trì hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho việc vận hành, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2026.

Dự án hiện đại nhưng chưa thể vận hành

Chia sẻ về những khó khăn trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết giai đoạn 5 năm vừa qua là một nhiệm kỳ vất vả do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Mặc dù ngành y tế đã được hỗ trợ 14.000 tỉ đồng để củng cố hệ thống, việc xử lý các dự án tồn đọng như cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vẫn là nỗi trăn trở lớn. Đây là những dự án đã kéo dài 10 năm và phát sinh sai phạm ngay từ khâu ký kết hợp đồng.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai với quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, khả năng đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu lên nghịch lý khi các dự án đã hoàn thiện phần thô rất đẹp, đạt tiêu chuẩn như "khách sạn 5 sao" nhưng lại chưa thể hoạt động do vướng các quy định mới về môi trường, phóng xạ và phòng cháy chữa cháy.

Theo bà Lan, việc thẩm định lại theo luật mới hiện nay rất khắt khe, trong khi nhiều nhà thầu cũ từ 10 năm trước đã không còn hồ sơ để điều chỉnh. Để tháo gỡ, người đứng đầu ngành y tế cho rằng cần sự dũng cảm trong thừa nhận sai phạm cũ để đưa ra giải pháp, đồng thời bảo vệ những người tham gia tháo gỡ vướng mắc trên nền các sai phạm này.

Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức được thiết kế với 1.000 giường, khoảng 40 phòng mổ, định hướng là trung tâm phẫu thuật ngoại khoa lớn, giảm tải cho cơ sở 1 trên phố Tràng Thi ở nội thành Hà Nội. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Khẩn trương xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Bên cạnh xử lý các vấn đề tồn đọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Y tế tập trung rà soát các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chương trình hành động của Chính phủ trong năm 2026.

Bộ Y tế cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, ưu tiên vùng sâu vùng xa ngay trong năm 2026. Đồng thời, hệ thống phân phối dược phẩm cũng cần được tổ chức lại theo hướng khoa học và hiệu quả hơn.

Về chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" trong quý II-2026, bao gồm dữ liệu về trẻ em, môi trường y tế, dự phòng và khám chữa bệnh. Công tác cải cách hành chính cũng được nhấn mạnh với yêu cầu cắt giảm thủ tục, tái cấu trúc quy trình theo hướng tái sử dụng dữ liệu để không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cấp bộ thực hiện nghiêm quy định không thực hiện quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Bộ Y tế về triển khai các nhiệm vụ được giao.