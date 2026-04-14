Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 phải hoạt động trong quý II-2026

Ngày 14-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.
Nội dung cuộc họp tập trung vào tình hình triển khai nhiệm vụ của Bộ Y tế, các đề xuất kiến nghị về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là việc xử lý các tồn đọng liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.
Quyết tâm tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm việc triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Sau khi lắng nghe ý kiến từ các bộ, ngành và các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhiệm vụ phải rõ ràng, có thời hạn và đo lường bằng kết quả cụ thể.
Người đứng đầu Chính phủ giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các bộ để xử lý các vướng mắc. Đối với dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, ông chỉ rõ các khó khăn hiện nay chủ yếu nằm ở công tác phối hợp và thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cùng các bộ liên quan.
Do đó, các Bộ Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an cần huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ các biện pháp để hoàn thiện hồ sơ thi công, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, cấp phép môi trường. Mục tiêu dứt khoát là phải đưa hai bệnh viện này đi vào hoạt động trong quý II năm nay.
Riêng Bộ Y tế được giao chủ trì hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho việc vận hành, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2026.
Dự án hiện đại nhưng chưa thể vận hành
Chia sẻ về những khó khăn trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết giai đoạn 5 năm vừa qua là một nhiệm kỳ vất vả do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Mặc dù ngành y tế đã được hỗ trợ 14.000 tỉ đồng để củng cố hệ thống, việc xử lý các dự án tồn đọng như cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vẫn là nỗi trăn trở lớn. Đây là những dự án đã kéo dài 10 năm và phát sinh sai phạm ngay từ khâu ký kết hợp đồng.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu lên nghịch lý khi các dự án đã hoàn thiện phần thô rất đẹp, đạt tiêu chuẩn như "khách sạn 5 sao" nhưng lại chưa thể hoạt động do vướng các quy định mới về môi trường, phóng xạ và phòng cháy chữa cháy.
Theo bà Lan, việc thẩm định lại theo luật mới hiện nay rất khắt khe, trong khi nhiều nhà thầu cũ từ 10 năm trước đã không còn hồ sơ để điều chỉnh. Để tháo gỡ, người đứng đầu ngành y tế cho rằng cần sự dũng cảm trong thừa nhận sai phạm cũ để đưa ra giải pháp, đồng thời bảo vệ những người tham gia tháo gỡ vướng mắc trên nền các sai phạm này.
Khẩn trương xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân
Bên cạnh xử lý các vấn đề tồn đọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Y tế tập trung rà soát các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chương trình hành động của Chính phủ trong năm 2026.
Bộ Y tế cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, ưu tiên vùng sâu vùng xa ngay trong năm 2026. Đồng thời, hệ thống phân phối dược phẩm cũng cần được tổ chức lại theo hướng khoa học và hiệu quả hơn.
Về chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" trong quý II-2026, bao gồm dữ liệu về trẻ em, môi trường y tế, dự phòng và khám chữa bệnh. Công tác cải cách hành chính cũng được nhấn mạnh với yêu cầu cắt giảm thủ tục, tái cấu trúc quy trình theo hướng tái sử dụng dữ liệu để không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cấp bộ thực hiện nghiêm quy định không thực hiện quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Bộ Y tế về triển khai các nhiệm vụ được giao.
Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cùng với dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được thực hiện theo chủ trương phê duyệt tại Quyết định 125 ngày 16-1-2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là hai dự án y tế trọng điểm quốc gia được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại tuyến trung ương.
Hai dự án được Bộ Y tế phê duyệt và quyết định đầu tư với tổng mức đầu tư 9.958 tỉ đồng (trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 9.000 tỉ đồng). Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thời gian thực hiện dự án ban đầu từ năm 2014 đến 2017. Năm 2019, Bộ Y tế có quyết định gia hạn đến hết năm 2020.
Hai dự án được khởi công từ đầu năm 2015, đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Tuy nhiên, do gặp một số khó khăn, vướng mắc, từ tháng 1-2021, nhà thầu đã dừng thực hiện.
Sau đó, Bộ Y tế tiếp tục có quyết định gia hạn đến hết năm 2024.
Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế là tổ trưởng, lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính là thành viên, nhằm tìm các biện pháp để xử lý dứt điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.
Tháng 11-2024, nhà thầu bắt đầu triển khai thi công trở lại.
Tháng 12-2025, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Y tế chính thức tổ chức lễ khánh thành phần xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.