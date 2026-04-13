Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để lọt thủ tục không đáp ứng yêu cầu 13/04/2026 21:32

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đến ngày 20-4, các bộ, ngành phải đề xuất phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Ngày 13-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận 18-KL/TW của Trung ương.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh.

Kết luận 18 Hội nghị lần thứ 2 Trung ương khóa XIV đã yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay (tương ứng cắt giảm khoảng 60 ngành nghề), đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Cùng với đó, cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20-4, các bộ phải trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bắt tay ngay vào việc, nhất là nhóm nhiệm vụ theo Kết luận 18 với yêu cầu rất cao. Đặc biệt Thủ tướng nêu rõ vừa qua, chúng ta đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, do đó dù Kết luận 18 yêu cầu triển khai các nhiệm vụ này trong quý II nhưng các cơ quan phải làm rất nhanh, hoàn thành sớm nhất có thể, thực hiện có kết quả, bảo đảm chất lượng, thực chất, đúng tiến độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ trên cơ sở báo cáo tổng thể của Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng sẽ phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ bố trí lịch cụ thể, làm việc trực tiếp với các bộ ngành về vấn đề này.

Theo Thủ tướng, việc này đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của các bộ ngành với quyết tâm rất cao, các Bộ trưởng phải trực tiếp vào cuộc. Do đó, ông yêu cầu không đợi hết quý II mà đến ngày 20-4, các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp được giao tổng hợp, rà soát trình Chính phủ thông qua phương án trong tháng 4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đơn giản hóa, cắt giảm và phân cấp giải quyết. Đồng thời, cắt giảm danh mục 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh hiện nay để người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện.

Ông lưu ý những điều kiện kinh doanh không cần thiết thì đương nhiên phải cắt giảm, nhưng những điều kiện kinh doanh khác cũng phải rà soát. Mặt khác, số lượng là quan trọng, nhưng bản chất, nội hàm bên trong các điều kiện còn quan trọng hơn; phải thực sự cắt giảm được thời gian và chi phí tuân thủ. Có thể số lượng cắt giảm không nhiều nhưng lại mang lại hiệu quả lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ ''gác cửa'', kiểm soát thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; các Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để lọt các thủ tục, điều kiện kinh doanh không đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa, cần chú ý lắng nghe, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hiệp hội.

Về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá những nội dung cấp Trung ương phân cấp cho tỉnh, tỉnh phân cấp cho cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc Kết luận 18 yêu cầu cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, năng lực cán bộ cơ sở thông qua đào tạo, tập huấn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đặc biệt là những cơ sở dữ liệu gắn với doanh nghiệp, người dân, nền kinh tế và hoạt động chỉ đạo, điều hành. Cùng đó, tái cấu trúc quy trình theo hướng đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần là người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần và phải có quy định pháp luật rất cụ thể về việc này.

Về triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể để triển khai chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ các chỉ đạo theo Kết luận 18 và của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai Nghị quyết 57.