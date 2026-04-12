Thủ tướng Lê Minh Hưng: C06 cần phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia 12/04/2026 14:36

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu C06 tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp, an toàn, chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Ngày 12-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (18-4-1946 – 18-4-2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (18-4-1946 – 18-4-2026). Ảnh: VGP

Thủ tướng đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06).

Lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc

Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình 80 năm qua của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết ngay từ những ngày đầu giành chính quyền, ngày 18-4-1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị định 121 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Việt Nam Công an vụ.

Theo đó, trong Sở Công an kỳ có Phòng Trật tự; trong Ty Công an tỉnh có Ban Trật tự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, trật tự vệ sinh, trật tự giao thông, kiểm soát giấy tờ, cấp thẻ căn cước, quản lý hộ khẩu… Đây là cơ sở pháp lý đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: VGP

Thủ tướng ghi nhận 80 năm qua, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc. Qua đó, đã tạo được những dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

“Việc xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử; tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06 là những thành tích đặc biệt xuất sắc” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, lực lượng này đã tạo bước chuyển căn bản sang quản lý số, quản trị số, phục vụ số; hình thành phương thức quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, kết nối, chia sẻ và xác thực điện tử; tạo nền tảng để cắt giảm thủ tục, giảm giấy tờ, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: VGP

Phải bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"

Trong bối cảnh mới của đất nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục kiên định mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự là cốt lõi; kiến tạo phát triển là trọng tâm; người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Đặc biệt, C06 cần tiên phong trong chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia hiện đại.

Ông cũng yêu cầu lực lượng C06 tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho quản lý hành chính và quản trị dữ liệu, chuyển đổi số; gắn với cải cách thủ tục hành chính, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu về việc phải bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

“Cần tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp, an toàn, chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp” – Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng lực lượng. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng cho biết trong tuần tới, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng sẽ làm việc trực tiếp với một số bộ, đặc biệt là Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành có liên quan về cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Việc này là nhằm bảo đảm trong tháng 4, các bộ, ngành phải chủ động cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh theo đúng kết luận, chỉ đạo của Trung ương.

Ngoài ra, lực lượng cũng được yêu cầu đổi mới hơn nữa tư duy, phương pháp làm việc, chuyển mạnh từ "quản lý" sang "quản trị quốc gia hiện đại", từ xử lý theo lối hành chính sang tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, dựa trên dữ liệu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Cùng đó, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giỏi về nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu công nghệ, có tư duy số, kỹ năng số, có tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực làm việc trong môi trường quản trị hiện đại.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu C06 phải coi trọng và đề cao nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, vừa phát triển mạnh mẽ các tiện ích số, dịch vụ số, vừa giữ vững an ninh, an toàn, trật tự, chủ quyền quốc gia trong không gian số.