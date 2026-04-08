Chính phủ nhiệm kỳ mới có 6 Phó Thủ tướng 08/04/2026 11:16

(PLO)- Lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 có bảy thành viên, gồm Thủ tướng Lê Minh Hưng; các Phó Thủ tướng: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Sáng 8-4, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, theo đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Với nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 có sáu Phó Thủ tướng, gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Trong số này có hai người tiếp tục được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng, bốn người còn lại lần đầu được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ này

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các tân Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QH

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê ở Ninh Bình. Ông là Thạc sĩ quản lý hành chính công; Cử nhân Hành chính; Cử nhân Kinh tế đối ngoại.

Ông Phạm Gia Túc là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa (XIII, XIV); Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc

Ông Phạm Gia Túc từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4-2021, ông Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 11-2024, ông được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến cuối tháng 8-2025, ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Ông Phan Văn Giang là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa (XIII, XIV); Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa (XII, XIII, XIV); Đại biểu Quốc hội hai khóa (XV, XVI).

Ông Phan Văn Giang trải qua nhiều vị trí công tác trong quân đội tại Sư đoàn 312- Quân đoàn 1, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 1.

Tháng 4-2016, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và sau đó là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 4-2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

Bà là Ủy viên Ban Bí thư khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa (XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội hai khóa (XV, XVI).

Bà Phạm Thị Thanh Trà từng có thời gian dài công tác tại tỉnh Yên Bái (cũ) và trải qua các chức vụ quan trọng: Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 10-2020 bà được điều động, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tháng 4-2021 bà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cuối tháng10-2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ (nay là xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai). Ông có trình độ thạc sĩ Luật.

Ông Hồ Quốc Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa (XIII, XIV); Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Ông Hồ Quốc Dũng từng có hàng chục năm công tác tại tỉnh Bình Định (cũ) trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy.

Cuối tháng 6-2025, ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuối tháng 10-2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông là Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Lưu thông tiền tệ; Đại học kinh tế chuyên ngành Tài chính-Tín dụng.

Ông Nguyễn Văn Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa (XII- dự khuyết, XIII, XIV); Đại biểu Quốc hội ba khóa (XIV, XV, XVI).

Ông từng kinh qua nhiều vị trí, chức vụ tại Ngân hàng Vietinbank. Cuối năm 2011, ông trở thành Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng này vào tháng 4-2014.

Tháng 7-2018, Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Một năm sau, ông được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến tháng 10-2020, Bộ Chính trị điều động ông về Điện Biên, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tháng 10-2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GTVT. Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ông được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính và giữ cương vị này từ đó tới nay.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê ở Tây Ninh; là Tiến sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa (XIII và XIV); Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Tiến Châu có hơn 15 năm công tác tại trường Đại học Luật TP.HCM, là giảng viên, sau đó là Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính.

Từ tháng 1-2010, ông chuyển công tác về Bộ Tư pháp và giữ các vị trí: chuyên viên, chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng-Phó trưởng Cơ quan đại diện tại TP.HCM, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng-Trưởng Cơ quan đại diện tại TP.HCM; Cục trưởng Cục Công tác phía Nam; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Trong thời gian này, ông cũng kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Năm 2016, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp và kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội. Từ tháng 3-2018, ông được điều động về công tác tại Hậu Giang (cũ) và lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 6-2021, ông Lê Tiến Châu được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đến tháng 1-2023, ông là Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng. Sau khi sáp nhập tỉnh, từ tháng 7-2025, ông Lê Tiến Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới).