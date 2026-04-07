Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mục tiêu cao nhất là Nhân dân được thụ hưởng thành quả 07/04/2026 10:43

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là giữ vững môi trường hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững và để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Sáng 7-4, sau khi thực hiện tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Nhận trọng trách với ý thức trách nhiệm cao nhất

Trong không khí trang trọng của lễ nhậm chức Chủ tịch nước, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới cử tri, Nhân dân cả nước đã góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông khẳng định thành công này là sự hội tụ của truyền thống văn hiến, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội hòa bình, dân chủ và hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: QH

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng trước sự tin tưởng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự tín nhiệm của Quốc hội khi giao cho ông trọng trách đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền bối, anh hùng liệt sĩ và Nhân dân đã hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm thiêng liêng trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

“Tôi sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là tập thể Ban Chấp hành Trung ương, đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng to gió lớn, sớm về đích, hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của dân tộc “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ưu tiên giữ vững hòa bình, phát triển bền vững

Phân tích bối cảnh thế giới và trong nước, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước khẳng định mục tiêu ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

“Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển; gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hoà bình, ổn định, phát triển, tiến bộ ở khu vực và thế giới” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: QH

Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường; nền quốc phòng - an ninh toàn dân, toàn diện và hiện đại; hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xã hội phát triển, đoàn kết, văn hóa và nhân văn.

Kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, thực hiện tự chủ chiến lược, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Xác lập mô hình tăng trưởng mới với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững.

“Xây dựng kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân, kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất trong toàn hệ thống chính trị” - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nêu rõ.

Triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở tầm cao mới, đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước và thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới. Phương châm là “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm”; đưa đất nước ta hòa cùng dòng chảy của nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Hoàn thiện và triển khai Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược an ninh quốc gia đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Đồng thời ưu tiên tăng cường tiềm lực, thực hiện tự chủ chiến lược về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức chủ động loại trừ từ sớm, từ xa mọi nguy cơ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Củng cố môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh ở tầm mức cao, đóng góp vào hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ nhậm chức. Ảnh: QH

Dân làm chủ, dân là gốc

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm "Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ hệ thống chính trị và sự đồng lòng của chiến sỹ cả nước, Nhân dân trong và ngoài nước để hoàn thành sứ mệnh cao cả nhất của người đứng đầu nhà nước là “bảo vệ, xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và phục vụ nhân dân”.