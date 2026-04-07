Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước 07/04/2026 09:22

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước sau khi nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội.

Sáng 7-4, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước. Ảnh: QH

Nghị quyết bầu Chủ tịch nước được Quốc hội khóa XVI thông qua, theo đó, 495/495 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (tỉ lệ 100%) bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghi lễ tuyên thệ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện ngay sau đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: QH

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam- xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Ông Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ông là Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học.

Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị ba khóa (XII, XIII, XIV); Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa (XI, XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội ba khóa (XIV, XV, XVI).

Quá trình công tác, từ năm 1979-2010, ông Tô Lâm là cán bộ Bộ Công an.

Năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và được Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an vào năm 2016.

Tháng 5-2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch nước.

Tháng 8-2024, Trung ương khóa XIII bầu ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư. Ông giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đến ngày 21-10-2024, khi ông Lương Cường được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Tháng 1-2026, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu ông tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV.

Ông Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng năm 2007, Trung tướng năm 2010, Thượng tướng năm 2014 và Đại tướng năm 2019.