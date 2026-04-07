Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ 07/04/2026 06:30

Hôm nay (7-4), Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ nhất.

Theo chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Cụ thể, từ 9 giờ sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Sau đó, Quốc hội họp riêng, thực hiện thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao. Quốc hội bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín và nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu vào đầu giờ chiều.

Trưởng ban Tổ chức Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QH

Trong buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng. Sau đó, Thủ tướng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Đồng thời, thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án TAND Tối cao. Sau đó, Chánh án TAND Tối cao cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Ngoài ra, Quốc hội cũng họp riêng thực hiện quy trình thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng VKSND Tối cao; tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao.

Trước đó, ngay ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI; sáu Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh và Nguyễn Thị Hồng.

Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, sáu Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội cũng đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khoá XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn khoảng 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương để kiện toàn bộ máy của nhiệm kỳ mới.

Trong phát biểu khai mạc Kỳ họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Đại hội XIV của Đảng đã xác định rất rõ mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong tiến trình đó, Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn để thực hiện đầy đủ, xứng đáng trọng trách Hiến định của mình. Tổng Bí thư nhấn mạnh Quốc hội là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; là nơi quyết định những vấn đề lớn của đất nước; là nơi chuyển hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính sách và sức mạnh tổ chức thực tiễn.

“Mỗi đại biểu Quốc hội phải luôn ý thức sâu sắc rằng mình không chỉ đại diện cho đơn vị bầu cử, không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm của cử tri, mà còn gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của Nhân dân, đối với tương lai của các thế hệ mai sau” - Tổng Bí thư lưu ý.