Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch 06/04/2026 17:31

(PLO)- Quốc hội khóa XVI đã bầu sáu Phó Chủ tịch Quốc hội, gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hồng Diên.

Chiều 6-4, tiếp tục phiên làm việc, Quốc hội đã tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo đó, Quốc hội đã bầu sáu Phó Chủ tịch Quốc hội, gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hồng Diên.

Trong số này có ba nhân sự tái cử và ba nhân sự lần đầu giữ chức phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở Tuyên Quang. Ông tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp.

Ông Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5-2024), XIV; Ủy viên Trung ương Đảng năm khóa (X- dự khuyết, XI, XII, XIII, XIV); Đại biểu Quốc hội bốn khóa (XIII, XIV, XV, XVI).

Ông Đỗ Văn Chiến có hai năm công tác tại Trường Đại học Nông nghiệp III, Bắc Thái trước khi chuyển công tác tới Xí nghiệp Nông Công nghiệp Chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam. Tại đây, ông lần lượt trải qua các vị trí: Trợ lý Kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất, sau đó là Phó Giám đốc Xí nghiệp.

Tháng 8-1993, ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 12-1994, ông trải qua nhiều cương vị: Phó Trưởng Ban Tài chính- Quản trị; Phó Trưởng Ban rồi Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 8-2001, ông là Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8-2011, ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Tháng 2-2015, ông được điều động giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và hơn một năm sau, ông được Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tháng 4-2021, ông Đỗ Văn Chiến được giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Từ tháng 11-2025 đến nay, ông giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên. Ông là Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ Luật Kinh tế; Đại học chuyên ngành Luật Quốc tế.

Ông Nguyễn Khắc Định là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa (XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội ba khóa (XIV, XV, XVI).

Ông Nguyễn Khắc Định từng có hơn sáu năm là giảng viên Trường Đại học Luật trước khi chuyển công tác tới Văn phòng Chính phủ vào tháng 9-1993. Tại đây, ông kinh qua nhiều vị trí công tác: Chuyên viên nghiên cứu, Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 9-2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm và có thời gian được giao điều hành Văn phòng Chính phủ.

Tháng 7-2016, ông Nguyễn Khắc Định được Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Hơn ba năm sau, tháng 10-2019, ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đầu tháng 4-2021, ông Nguyễn Khắc Định được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và giữ cương vị này cho đến nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê ở Ninh Bình. Bà là Tiến sĩ Quản lý kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Luật, Đại học Thanh vận.

Bà Nguyễn Thị Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa (XI- dự khuyết, XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội bốn khóa (XIII, XIV, XV, XVI).

Gắn bó với quê hương, bà Nguyễn Thị Thanh trải qua nhiều vị trí công tác: Phó Văn phòng, Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình; Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Phó Trưởng Ban, rồi Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình…

Đầu tháng 1-2012, bà Nguyễn Thị Thanh làm Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, sau đó giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từ đầu tháng 8-2013.

Tháng 4-2020, bà giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một năm sau, bà được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban, kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 6-2024 đến nay, bà giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán TP Hà Nội. Bà được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quản lý ngoại hối (Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng, nay là Học viện Ngân hàng); trình độ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế phát triển (Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Khoa học xã hội Hà Lan), cao cấp lý luận chính trị.

Hiện bà Hồng là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XIII và XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 1-1991 đến nay, bà Nguyễn Thị Hồng tham gia công tác và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Ngân hàng Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Hồng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ tháng 11-2020.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê ở TP Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn: Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự; cao cấp lý luận chính trị.

Hiện ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Doãn Anh từng giữ các chức vụ Phó Tư lệnh rồi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tư lệnh Quân khu 4. Tháng 6-2019, ông được thăng hàm Trung tướng. Từ tháng 11-2022, ông giữ chức phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Tháng 10-2024, ông được thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên Thượng tướng, cùng tháng này, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giữ cương vị này từ đó đến nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê ở Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên). Ông là Tiến sỹ Quản lý hành chính công.

Ông Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Nguyễn Hồng Diên trưởng thành từ công tác Đoàn, trải qua nhiều chức vụ quan trọng tại Tỉnh đoàn Thái Bình như Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Tỉnh đoàn. Ông cũng có thời gian làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 12-2000, ông lần lượt giữ các cương vị Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình…

Từ tháng 5-2020, ông giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 4-2021 cho đến trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tháng 12-2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.