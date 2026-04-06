Tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách cao nhất từ trước đến nay 06/04/2026 10:19

Sáng 6-4, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhấn mạnh nhiều kết quả nổi bật về công tác nhân sự, tổ chức và tỉ lệ cử tri tham gia.

Hơn 76 triệu cử tri đi bầu, nhiều địa phương đạt trên 99%

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, công tác nhân sự, hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được triển khai bài bản, dân chủ, khách quan, thận trọng và khoa học, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục.

Việc chuẩn bị nhân sự gắn với kết quả Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ, qua đó lựa chọn được những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử. Quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri được thực hiện công khai, chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm chất lượng ứng cử viên cũng như các yêu cầu về cơ cấu, số dư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Quốc hội

Tỉ lệ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số cơ bản đạt và vượt yêu cầu; một số trường hợp chưa bảo đảm số dư do nguyên nhân bất khả kháng đã được xử lý đúng quy định, không ảnh hưởng đến kết quả chung. Báo cáo cho biết, cuộc bầu cử ghi nhận hơn 76,1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,70%.

Nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao và hoàn thành sớm như Vĩnh Long, Lào Cai, TP Huế đều đạt trên 99%. Đáng chú ý, tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, dù số lượng cử tri đông, biến động dân cư phức tạp, nhưng vẫn hoàn thành sớm việc bỏ phiếu với tỉ lệ trên 99%.

“Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phạm vi rộng, dân số lớn, việc đạt. tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử và ý thức trách nhiệm của cử tri đối với quyền bầu cử” - bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Tỉ lệ đại biểu chuyên trách cao nhất từ trước đến nay

Kết quả, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 863 người ứng cử. Trong đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, hai người không trúng cử; đại biểu do địa phương giới thiệu có 286 người trúng cử; không có người tự ứng cử trúng cử.

Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 145 người. Về cơ cấu, đại biểu nữ có 150 người (30%); đại biểu là người dân tộc thiểu số 76 người (15,20%); đại biểu ngoài Đảng 18 người (3,6%); đại biểu dưới 40 tuổi 33 người (6,6%).

Số đại biểu tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội là 247 người (49,40%), trong đó tái cử khóa XV là 230 người (46%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội là 253 người (50,60%). Về trình độ, có 418 đại biểu có trình độ trên đại học (83,60%), 80 đại biểu trình độ đại học (16,0%) và hai đại biểu dưới đại học (0,40%).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, giảm kiêm nhiệm; tỉ lệ đại biểu chuyên trách đạt 40%, cao nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, lần đầu tiên Quốc hội có đại diện dân tộc Ơ Đu; tỉ lệ đại biểu nữ duy trì ở mức 30%, thể hiện bước tiến về bình đẳng giới và tính đại diện. Công tác bảo đảm tài chính, cơ sở vật chất và hạ tầng thông tin phục vụ bầu cử được triển khai chủ động, đồng bộ, đúng quy định, đáp ứng đầy đủ điều kiện tổ chức trên phạm vi cả nước.

Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn hẹp, các địa phương đã chủ động bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp để bảo đảm tổ chức bầu cử.

Bên cạnh đó, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và Văn phòng Quốc hội đã bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, trang thiết bị; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất. Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố chủ động in ấn, cấp phát tài liệu, chuẩn bị hòm phiếu, hoàn thiện trang trí khánh tiết, tạo điều kiện thuận lợi và không khí phấn khởi cho cử tri trong ngày bầu cử.